Aanzienlijk deel van de beursgenoteerde bedrijven voldoet al aan nieuw vrouwenquotum

Koningin Máxima tijdens een ontmoeting op Paleis Noordeinde in 2019 in het kader van het Women 20, een internationaal vrouwenplatform. Beeld ANP

Volgens de nieuwe wet moet 33 procent van de commissarissen bij een beursgenoteerd bedrijf een vrouw zijn, voor zo’n 400 andere grote bedrijven geldt een inspanningsverplichting.

Aandeel vrouwelijke commissarissen loopt op

Volgens de laatste inventarisatie van de Female Board Index voldoen momenteel 61 van de 89 beursbedrijven aan deze nieuwe richtlijn. De 28 beursbedrijven die nog niet aan de wet voldoen, moeten samen 33 vrouwen benoemen. Bij onder andere DSM en NSI zijn er evenveel vrouwen als mannen actief in de raad van commissarissen, bij Avantium en GrandVision is de meerderheid vrouw.

Vijftien bedrijven hebben nog geen enkele vrouw als commissaris, waaronder Sligro en Vastned. Het aandeel vrouwen als commissaris is de afgelopen vijftien jaar van onder de 10 procent opgelopen naar 33,2 procent. Het aantal bedrijven dat een vrouw in de raad van bestuur heeft zitten, ligt met 13,6 procent aanzienlijk lager. De nieuwe wet gaat niet over deze bestuurders.

Nederland scoort redelijk goed in de ranglijsten van de Europese Unie

Internationaal gezien bevindt Nederland zich inmiddels redelijk aan de bovenkant van de ranglijst met het aantal vrouwen in raden van commissarissen of vergelijkbare toezichthoudende functies. Elk land heeft een iets andere bestuursstructuur. Noorwegen liep in Europa voorop met de invoering van een quotum van 40 procent, een percentage waar nu ook precies aan wordt voldaan. Frankrijk heeft nog iets meer vrouwen als ‘niet-uitvoerende’ bestuurders. Het gemiddelde van de Europese Unie ligt rond de 29 procent. Landen als Estland en Malta hebben nog geen 10 procent van de posities ingevuld door vrouwen. Bij het aantal vrouwen in raden van bestuur bevindt Nederland zich nog wel meer in de middenmoot.