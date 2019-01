Aanvullend onderzoek naar dossier vrijgesproken ex-piloot Julio Poch

Oud-piloot Julio Poch tijdens een persconferentie op Schiphol. Beeld ANP

Hij heeft hiertoe besloten omdat in de media enkele malen is gesuggereerd dat er meer stukken of getuigenverklaringen zouden zijn. De minister heeft niet het idee dat dat zo is, maar ‘hecht er aan dat er duidelijkheid is over de feiten en dat daar geen twijfel over bestaat door berichtgeving in de media’.

Hij vindt het ook vanuit rechtsstatelijk perspectief van belang voor Poch en andere betrokkenen dat er helderheid komt. ‘Ik vind dat waarheidsvinding juist in een zaak als de onderhavige zo belangrijk is dat een uiterste inspanning op zijn plaats is.’ Hij meldt niet hoe lang het onderzoek gaat duren.

Poch werd in 2009 in Spanje opgepakt en daarna uitgeleverd aan Argentinië. Vorig jaar sprak een Argentijnse rechtbank hem vrij van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het juntabewind in Argentinië (1976-1983). In december 2017 keerde de oud-piloot terug naar Nederland. Hij eist een schadevergoeding van circa 5 miljoen euro van de Nederlandse Staat omdat die zou hebben geholpen bij zijn uitlevering aan Argentinië.