Aanvullend geboorteverlof erg in trek, maar vooral bij hoge inkomens

Dat blijkt uit cijfers die minister Van Gennip van Sociale Zaken woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Sinds de zomer van 2019 kunnen partners, tot een half jaar na de geboorte van hun kind, vijf weken aanvullend verlof opnemen. Zij krijgen dan 70 procent van hun salaris doorbetaald. Die regeling is in trek, blijkt uit een evaluatie van het ministerie. Wel is er een aanzienlijk verschil tussen hoge en lage inkomens: in huishoudens met een inkomen van meer dan 4.000 euro netto per maand nam 85 procent van de partners aanvullend geboorteverlof op, in gezinnen die minder verdienden deed 63 procent dat.

Van de partners die geen aanvullend geboorteverlof opnamen (26 procent), zei bijna de helft dat zij dit niet nodig hadden – vaak omdat de moeder minder ging werken of volledig stopte met werken. Daarnaast zei ruim 40 procent van deze groep dat zij er wel gebruik van hadden willen maken, maar dit voor hen vaak niet mogelijk was om financiële redenen. Het verlof dekt immers ‘slechts’ 70 procent van het salaris.

Bij invoering al kritiek op regeling

Tijdens de invoering van het aanvullend geboorteverlof was die inkomensterugval al mikpunt van kritiek, omdat vooral lagere inkomens die niet kunnen hebben. In de Volkskrant stelde socioloog Mara Yerkes dat het zou kunnen leiden tot een ‘mattheuseffect’: ‘Mensen met hogere inkomens, die al meer egalitaire genderopvattingen hebben, worden nog gelijker en de stellen die traditionelere rolopvattingen hebben en die de overheid met dit beleid graag wilde bereiken, gebruiken het het minst.’

Met de uitbreiding van het geboorteverlof wilde de overheid, na jaren van terughoudendheid, een krachtig signaal afgeven aan jonge ouders om de taken thuis eerlijker te verdelen. Het zou moeders moeten stimuleren om meer te werken en vaders om juist meer te zorgen. Nog altijd werkt 67 procent van de vrouwen een jaar na de geboorte van het eerste kind in deeltijd, terwijl negen op de tien mannen hetzelfde aantal uren blijven werken.

Het leidt tot een zogeheten ‘kindboete’: doordat vrouwen minder gaan werken, verdienen zij volgens onderzoek van het Centraal Planbureau tot zeven jaar na de geboorte van hun kind 46 procent minder dan seksegenoten zonder kinderen, terwijl het inkomen van mannen gelijk blijft.