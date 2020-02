Aanvalsplan tegen racisme in het voetbal: puntenaftrek en vaker een meldplicht

Ahmad Mendes Moreira tijdens een toelichting over het gesprek tussen politiek en KNVB dat eind november plaatsvond om racisme in het Nederlandse voetbal tegen te gaan. Beeld ANP

Dat zijn enkele van de maatregelen die het kabinet en voetbalbond KNVB zaterdag hebben gepresenteerd om racistische incidenten uit te bannen. Zij kwamen in actie na de storm van verontwaardiging die opstak over wat een Nederlands-Guineese voetballer in november overkwam. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd door Bossche supporters uitgemaakt voor onder meer ‘kankeraap’.

Clubs die verzuimen racisme de kop in te drukken, kunnen niet alleen punten verliezen. Ze moeten ook vrezen dat de KNVB boetes oplegt of hun supporters van de tribunes weert. Zowel het profvoetbal als het amateurvoetbal krijgt een speciale KNVB-aanklager voor discriminatiezaken.

Supporters die eerder over de schreef gingen, kunnen de opdracht krijgen zich tijdens een wedstrijd te melden op het politiebureau. Maar burgemeesters vinden dat nu nog vaak een te zware straf. Doordat overtreders zich straks ook digitaal kunnen melden, hopen kabinet en voetbalbond dat de meldplicht vaker wordt gebruikt.

De ministers Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakten zaterdag bekend dat het kabinet de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken. Na die periode volgt een evaluatie en komt er mogelijk extra geld bij.