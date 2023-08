Aanvallen op Russische havens en bruggen moeten Oekraïne meer slagkracht geven voor offensief op land

Satellietbeeld van de beschadigingen aan de Krimbrug die het Russische vasteland met het schiereiland verbindt. Beeld AP

In slechts drie dagen tijd heeft het Oekraïense leger de Russen een krachtig signaal afgegeven: we gaan achter jullie bevoorrading aan. Op vrijdag was het landingsschip Olenegorsky Gornyak in de Russische Zwarte Zee-haven Novorossiejsk het doelwit van een zeedrone. Op zaterdag was het opnieuw raak, nu met de aanval op een olietanker ten zuiden van de Krimbrug, de cruciale link tussen het vasteland van Rusland en de Krim.

Op zondag volgden de raketaanvallen op twee strategische bruggen die de Krim verbinden met het Oekraïense vasteland. Door deze aanvallen, mogelijk met Britse Storm Shadow-kruisraketten, zijn de Russen nu tijdelijk gedwongen de militaire bevoorrading van de troepen in het zuiden en oosten van Oekraïne om te leiden. Het bezette schiereiland de Krim fungeert al sinds de Oekraïne-invasie als zenuwcentrum van de Russische aanvoer richting de invasiemacht.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Oekraïne is open over de aanvallen. Het Oekraïense ministerie van Defensie plaatste op X triomfantelijk foto’s van de twee beschadigde bruggen bij Tsjongar en Henitsjek. Ook werd een foto getoond van president Volodymyr Zelensky die op zondag tijdens een verrassingsbezoek aan een luchtmachtbasis ‘Glorie aan Oekraïne’ schreef op een Franse versie van de Storm Shadow-raket.

Tartend meldde het ministerie dat de Russen die nacht tevergeefs met luchtaanvallen hadden geprobeerd de Oekraïense voorraad van de succesvolle Britse raketten te vernietigen. ‘Pas vandaag, in Tsjongar en in de buurt van Henitsjek, hebben de Russen ze eindelijk gevonden’, schreef Kyiv op sarcastische toon.

Hoe groot de schade is aan de twee getroffen bruggen, is nog onduidelijk. Maar het bestuur van de Krim liet direct weten dat met herstel van de brug bij Tsjongar, die op de route ligt naar het Oekraïense Cherson, al was begonnen. ‘Het wegdek is beschadigd, het verkeer is omgeleid en de herstelwerkzaamheden zijn in gang gezet’, aldus Krim-gouverneur Sergei Aksjonov.

Hide and seek. Last night, dozens of russian missiles and Shaheds searched for Ukrainian planes and Storm Shadow missiles at the airfields. But it wasn’t until today, in Chonhar and near Henichesk, that the russians finally found them. pic.twitter.com/Ei09qyFwR2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) 6 augustus 2023

Maritieme doelen

Oekraïense aanvallen op de Russische logistiek, voorafgaand of te midden van een groot offensief, zijn niet nieuw. Ook bij de succesvolle operaties vorig jaar om Charkiv en Cherson in te nemen, nam het Oekraïense leger de Russische opslagplaatsen en logistieke lijnen onder vuur.

Maar de aanvallen zijn nu niet meer beperkt tot landdoelen, concludeert het Institute for the Study of War (ISW), dat de oorlog nauwgezet volgt: ‘De Oekraïense aanvallen op zee en op bruggen maken waarschijnlijk deel uit van een opzettelijke onderscheppingscampagne die erop gericht is gunstige voorwaarden te scheppen voor grotere offensieve operaties.’

De aanvallen met de twee zeedrones hebben tot gevolg dat de Russen nu ook moeten oppassen rond de Zwarte Zee-havens op het Russische vasteland. Deze havens, zoals Novorossiejsk, worden steeds meer gebruikt door de Zwarte Zeevloot omdat de Krim militair veel kwetsbaarder is geworden. Daar zijn onder meer aanhoudende aanvallen op de nabijgelegen Krimbrug het bewijs van.

‘Er zijn geen veilige wateren of vredige havens meer voor jullie in de Zwarte Zee en de Zee van Azov’, liet Kyiv zaterdag weten, na de twee aanvallen met de zeedrones. Een dag eerder had Kyiv het scheepsverkeer rond zes havens al gewaarschuwd voor dreigend ‘militair gevaar’. Die waarschuwing volgde op Russische aanvallen op Oekraïense graanhavens zoals Odesa en Izmajil.

NEW: #Ukraine struck two key road bridges along critical Russian grounds lines of communication (GLOCs) connecting occupied #Crimea & occupied #Kherson causing Russian forces to reroute road traffic from shorter eastern routes to longer western routes. https://t.co/USrGNocJm0 pic.twitter.com/a1pfQnh7Eo — ISW (@TheStudyofWar) 7 augustus 2023

Dieper toeslaan in de Krim

De grote vraag is of de Oekraïense dreiging op zee en land groot genoeg en vooral blijvend zal zijn om de bevoorrading van de Russische troepen te ontregelen. De Oekraïners kunnen niet dieper toeslaan in de Krim omdat de Storm Shadow niet verder reikt dan zo’n 250 kilometer. De VS weigeren al sinds vorig jaar raketten met een groter bereik te leveren, zoals de Atacms, uit vrees dat Russisch grondgebied zal worden getroffen en escalatie van de oorlog dreigt.

Een verzoek van Kyiv aan Duitsland om de Taurus-kruisraket te leveren, werd donderdag opnieuw afgewezen door Berlijn. Deze raket heeft een bereik van meer dan 500 kilometer, waarmee de hele Krim in het vizier zou komen van het Oekraïense leger. De oud-commandant van de Amerikaanse landmacht in Europa, generaal b.d. Ben Hodges, was woedend na de Duitse afwijzing.

‘Wat is er mis met de regeringen van de VS en Duitsland?’, twitterde Hodges, een grote pleitbezorger van inname van de Krim. ‘Er is een onmiddellijke behoefte aan deze wapens. Ze zouden de Krim onhoudbaar maken voor Rusland en het Oekraïense tegenoffensief versnellen.’