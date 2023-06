Aanvallen in Russische grensregio's komen Oekraïne goed uit, vlak voor het tegenoffensief

Een raketinslag in Belgorod op een beeld dat gouverneur Vjatsjeslav Gladkov op Telegram deelde. Beeld ANP / EPA

Volgens de gouverneur van de regio Belgorod, die het zwaarst getroffen is, vielen er vrijdag twee doden op een weg bij de grens. Fragmenten van artilleriegranaten zouden volgens gouverneur Vjatsjeslav Gladkov diverse auto’s hebben geraakt, waaronder eentje met twee vrouwen. Belgorod dient als bevoorradingspunt voor de Russische troepen in Oekraïne.

Op donderdag werd melding gemaakt van een drone-aanval op de stad Belgorod, die zich op 35 kilometer van de grens bevindt. Meer naar het noorden, in de regio Smolensk, drongen volgens de autoriteiten twee drones het gebied binnen om olie-en energie-installaties aan te vallen. Dit gebeurde in twee plaatsen bij de hoofdstad Smolensk, een kleine driehonderd kilometer van de grens.

De gouverneurs van Brjansk en Koersk meldden ook beschietingen, onder andere van twee grensdorpen. In een vijfde regio, Kaloega, was er volgens de gouverneur een grote explosie in een bos.

Nationalistische verzetsgroepen

De Oekraïense regering ontkent achter de beschietingen te zitten. Die lezing wordt ondersteund door het Britse ministerie van Defensie, dat dagelijks een inlichtingenupdate geeft over de oorlog. De Britten wijzen naar Russische nationalistische verzetsgroepen die Oekraïne gebruiken als springplank.

Deze gewapende groepen, die meevechten tegen het Russische invasieleger, waren vorige week maandag ook verantwoordelijk voor een gewaagde aanval op het grensdistrict Graivoron in de regio Belgorod. Met onder andere pantserwagens vielen het Russisch Vrijwilligerskorps en het Vrijheid van Rusland Legioen een grenspost aan en diverse dorpjes.

Maar wie er ook achter zit, duidelijk is dat het Russische leger voor een ‘acuut dilemma’ staat, zoals de Britten het omschrijven. Commandanten kunnen er nu voor kiezen het grensgebied te versterken óf de frontlinie in het oosten en zuiden van Oekraïne, zegt Londen.

De veiligheidsautoriteiten in Rusland zijn door de aanvallen gedwongen groot militair materieel in te zetten om de situatie weer onder controle te krijgen. Gevechtshelikopters vliegen af en aan en pantserwagens verschijnen op snelwegen en in stadjes.

Kostbare tijd

De aanvallen brengen het het Kremlin in grote verlegenheid. Vorige week, toen Russische nationalistische verzetstroepen de grensregio binnenvielen, hadden de autoriteiten zichtbaar moeite om snel een einde te maken aan de aanvallen. Moskou zei dat ‘saboteurs’ verantwoordelijk waren voor het geweld.

De Oekraïense regering blijft ieder keer weer volhouden dat het niet achter de aanvallen zit. Maar omdat de Russische verzetsgroepen van Kyiv vrijuit mogen opereren in het grensgebied, wordt er vanuit gegaan dat de Oekraïense regering hun activiteiten ‘aanstuurt’. Vooral de militaire inlichtingendienst, onder leiding van Kyrylo Boedanov, zou hierin een grote rol spelen. Het was ook Boedanov die Moskou waarschuwde, kort voordat dinsdag drones de hoofdstad aanvielen, dat een vergelding op komst was voor de zware Russische raket-en droneaanvallen van de laatste weken.

De onrust in de Russische grensregio’s komt president Volodymyr Zelensky en zijn generaals goed uit in de aanloop naar het offensief dat al maanden gepland wordt. Want terwijl het Russische opperbevel zich voorbereidt op de grootschalige Oekraïense tegenaanval en zich het hoofd breekt waar deze zal plaatsvinden, moet het Kremlin ervoor waken dat de veiligheidssituatie in de grensregio’s niet verder verslechtert.