Aanval op Pelosi markeert toename politiek geweld VS

Agenten bij het huis van Nancy en Paul Pelosi in San Francisco, vrijdag nadat een belager was binnengedrongen. Beeld ANP / EPA

Amerikanen raken zo langzaamaan gewend aan gevallen van politiek geweld. Neem alleen afgelopen week. Op woensdag zijn twee mannen in Michigan veroordeeld voor een poging om gouverneur Gretchen Whitmer te kidnappen, en twee dagen later bekende een 22-jarige inwoner van Pennsylvania schuld voor het bedreigen van Congreslid Eric Swalwell.

Het geweld bereikte vrijdag een van de machtigste vrouwen van Amerika. Een 42-jarige man drong het huis van de 82-jarige Democraat Nancy Pelosi binnen, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ze was er niet, wel trof de belager haar man Paul, ook 82, aan in het huis in San Francisco. Hij mishandelde hem met een hamer tot een schedelbreuk aan toe. Toen de politie arriveerde zei de aanvaller dat hij ‘wachtte op Nancy’.

Gewelddadige uitingen of bedreigingen tegen politici nemen toe in de VS. Werden in 2017 nog 4.000 bedreigingen aan het adres van leden van het Huis van Afgevaardigden gericht, volgens cijfers van de politie waren dat er in 2021 al meer dan 9.600.

‘Genoeg is genoeg is genoeg’, reageerde de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een toespraak. Hij noemde de aanval ‘verwerpelijk’ en veroordeelde het politieke geweld in zijn land – voor de zoveelste keer. ‘Absoluut huiveringwekkend’, viel Congreslid Madeleine Dean uit Pennsylvania hem bij. Debbie Dingell, haar ambtgenoot uit Michigan, ging nog een stap verder. Zij voorspelde dat de gebeurtenis van vrijdag nog maar het begin is. ‘Er zullen doden vallen.’

Duivelsoortjes

Al jaren is Nancy Pelosi doelwit van collectieve woede, vrouwenhaat en samenzweringstheorieën, met name uit rechtse hoek. Republikeinse politici zetten haar weg als landverrader, die liever heult met communistisch China dan haar eigen Amerika. Rechtse demonstranten lopen geregeld met posters waarop haar gezicht is beklad met duivelsoortjes en hakenkruizen. Tijdens de Capitoolbestorming van januari 2021 waren geweldplegers specifiek naar haar op zoek.

‘Nancy, Nancy, waar ben je?’ riepen ze toen. ‘Waar is Nancy?’, vroeg de man die vrijdag haar huis binnendrong.

Nancy Pelosi en haar man Paul in 2019. Beeld EPA

Ruim eenderde van de verdachten die sinds 2016 zijn vervolgd voor het bedreigen van politici waren aanhanger van de Republikeinse Partij of, specifieker, van Donald Trump, bleek uit onderzoek van The New York Times. Bijna een kwart van de bedreigers identificeerde zich als Democraat. De rest was moeilijker te categoriseren. Van alle bedreigingen was een op de tien aan het adres van Nancy Pelosi.

Veel Democraten hadden het afgelopen weekeinde gehoopt dat Republikeinen, die miljoenen hebben geïnvesteerd in anti-Pelosi-campagnes, de hand in eigen boezem zouden steken. Hoe denken ze ‘leugens te kunnen verspreiden’ over de verkiezingen, zei president Biden, ‘zonder dat dit iets losmaakt bij instabiele mensen’.

Maar een Republikeins mea culpa bleef uit. Wel kwamen er steunbetuigingen. ‘Ik ben geschokt en verontwaardigd’, twitterde Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat. Partijgenoot Kevin McCarthy, van het Huis van Afgevaardigden, zou contact met Pelosi hebben gezocht en bidden ‘voor een volledig herstel’ van haar man.

Complottheorieën

De man die vrijdag op zoek was naar Pelosi, is een aanhanger van complottheorieën die door Republikeinse politici worden verspreid. Via Facebook zou hij samenzweringstheorieën hebben gepubliceerd over coronavaccins, de presidentsverkiezing van 2020 (die Biden won) en de daaropvolgende bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ook zou hij blogs met antisemitische en racistische teksten hebben gedeeld.

De aanvaller is opgepakt. Hij wordt waarschijnlijk vervolgd voor poging tot moord en geweldpleging met een dodelijk wapen. Naar verwachting zal Paul Pelosi er weer bovenop komen.

‘Dit was geen willekeurige daad, dit was opzettelijk’, zei politiechef van San Francisco op een persconferentie. ‘Het is de taak van onze gekozen functionarissen om hun steden, provincies, staten en het land te vertegenwoordigen. Hun families hebben er niet voor getekend om daarvoor geschaad te worden. Dit is fout.’

De belaging van vrijdag is volgens experts onderdeel van een bredere maatschappelijke ontwikkeling, schreef de krant The Washington Post. Talloze medewerkers van bibliotheken, stembureaus of scholen ondervinden last van bedreigingen als zij niet voldoen aan de wensen van rechtse groeperingen.

De radicalisering ontstaat volgens terreurexperts meestal online: instabiele mensen die tot hun daden geïnspireerd raken door haatzaaiende toespraken op het internet. Politici die deze taal normaliseren, zeggen zij, dragen hieraan bij.