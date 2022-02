Aanval op Oekraïense hoofdstad Kiev is begonnen

Oekraïense militairen op een belangrijke toegangsweg tot Kiev. Beeld REUTERS

Het lijkt de volgende fase van de Russische inval, na de luchtaanvallen en raketbeschietingen van donderdag, en het van drie kanten het land binnentrekken van de Russische troepen. Westerse regeringsleiders houden vandaag een spoedoverleg over de inval, de grootste grondoorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, die een eind lijkt te maken aan de Europese veiligheidsstructuur zoals die na de Koude Oorlog gestalte kreeg.

De vrijdagmorgen begon in Kiev voor dageraad met Russische raketbeschietingen. Overal in de stad waren luchtalarmsirenes en luide explosies te horen. Volgens de Oekraïense autoriteiten werd zeker een Russisch gevechtsvliegtuig neergeschoten. Het zou zijn neergestort op een gebouw, dat daarop in brand vloog. Acht mensen raakten daarbij gewond. Over verdere aantallen slachtoffers is nog niets bekend.

Beeld de Volkskrant

Op diverse plaatsen in de stad klonk vrijdagmorgen mitrailleurvuur. Volgens het Oekraïense leger zijn in een van de buitenwijken ‘groepen Russische spionnen en saboteurs’ gesignaleerd, meldt persbureau AP. Politie hield bij een metrostation in het centrum mensen tegen die de straat op wilden gaan omdat er geschoten werd.

Elders in de stad namen Oekraïense soldaten defensieve posities bij bruggen en kruispunten. Militaire voertuigen rijden overal door de stad, terwijl burgers angstig vanuit hun huisdeuren naar buiten kijken. In het oude stadscentrum Podil werden hotelgasten naar een geïmproviseerde schuilkelder gedirigeerd. Ze stonden er in de rij met matrassen en flesjes water. Studenten van een naburige universiteit deelden thee en koekjes uit.

Sancties

Europese regeringsleiders praten intussen vrijdag verder over een eerste pakket van economische sancties dat de EU tegen Rusland wil instellen. Landen verschillen van mening over het inzetten van de zwaarste strafmaatregel, Rusland uitsluiten van het internationale betalingssysteem Swift. Volgens landen als Duitsland en Italië zou duie sanctie de eigen economieën te zeer schaden.

De Amerikaanse president Joe Biden overlegt later vrijdag met de regeringsleiders van de Navo-bondgenoten over de crisis in Oekraïne tijdens een buitengewone virtuele top.