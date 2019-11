Aanval op konvooi van Canadees mijnbouwbedrijf in Burkina Faso: 37 doden

De aanval vond plaats in de oostelijke regio Est, zo maakten lokale autoriteiten bekend. Een militair voertuig dat een konvooi van mijnbouwbedrijf Semafo escorteerde werd als eerste geraakt. Daarna begonnen aanvallers te schieten op de vijf bussen met medewerkers van het Canadese bedrijf. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

De aanval vond plaats op de weg tussen de twee grote mijnen van Semafo, Fada en Boungou. Het is de derde keer in ruim een jaar tijd dat het mijnbouwbedrijf is getroffen door geweld. In augustus 2018 vonden ook twee aanvallen plaats.

Na de aanvallen van vorig jaar, die volgens Semafo zijn gepleegd door ‘gewapende bandieten’, heeft het bedrijf de beveiliging van zijn konvooien opgevoerd. Alle internationale werknemers worden sindsdien per helikopter van locatie naar locatie gevlogen.

Semafo heeft na de aanval laten weten van ‘meerdere doden en slachtoffers’ op de hoogte te zijn en spoedig met een gedetailleerde verklaring te komen. De aandelenkoers van Semafo zakte woensdag na het bloedbad negen procent.