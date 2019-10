Aanval op Joodse gemeenschap in Duitsland: twee doden bij schietpartij

Een slachtoffer van de schietpartij in het Duitse Halle ligt op straat. Beeld AFP

Rond het middaguur werd op verschillende plaatsen in de stad geschoten, aldus de politie van de deelstaat Saksen-Anhalt. In de buurt van de synagoge en de Joodse begraafplaats kwam daarbij een vrouw om het leven, een paar straten verderop stierf een man toen een dönertent onder vuur werd genomen. Minstens twee andere mensen zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

De politie gaat uit van ‘meerdere gewapende daders’, van wie er een later op de middag is gearresteerd. Over zijn identiteit is niets bekend gemaakt. Minstens een andere dader zou met een auto zijn gevlucht. Waarschijnlijk is dat gebeurd met een busje dat ongeveer vijftien kilometer verderop in de plaats Landsberg werd gestolen. Ook daar vielen schoten, waarbij voor zover bekend geen gewonden vielen.

Het onderzoek naar de daders is overgenomen door het federale parket in Berlijn, omdat, zo zei een woordvoerder in een verklaring, ‘de interne veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot geweldsmisdrijven’ in het geding is.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de schutters het gemunt hadden op de Joodse gemeenschap. Voorzitter van de Joodse gemeente Max Pivorozki vertelde aan verschillende Duitse media hoe hij via de bewakingscamera kon zien dat een gewapende man probeerde het gebouw probeerde binnen te dringen en molotovcocktails tegen de deur gooide. Toen de deur niet openging, zou hij op straat om zich heen hebben geschoten.

Verschillende ooggetuigen plaatsten foto’s en filmpjes van een van de daders op sociale media. Daarop is een man te zien, gekleed in een legergroen gevechtstenue met helm, bewapend met een machinegeweer.

Omdat de politie ervan uit gaat dat er nog daders voortvluchtig zijn, worden Joodse instellingen in Saksen-Anhalt en het naburige Saksen extra bewaakt, net als de grensovergangen naar Polen en Tsjechië.