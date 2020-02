Aanval op haven Tripoli, regering schort gesprekken staakt-het-vuren op

Rook stijgt op uit de haven van Tripoli nadat deze is aangevallen. Beeld REUTERS

De haven van Tripoli werd dinsdag met raketten bestookt. Dat was voor het eerst sinds de troepen van Haftar begonnen aan hun belegering van de Libische hoofdstad, bijna een jaar geleden. Volgens de Libische Nationale Oil Corporation (NOC) sloegen projectielen in op enkele meters van een zeer explosieve lpg-tanker. Daarna werden tankers uit de haven geëvacueerd. Volgens Mustafa Sanalla, hoofd van de NOC, zal Tripoli zonder brandstof komen te zitten. ‘Ziekenhuizen, scholen, energiecentrales en andere vitale diensten zullen worden getroffen’, aldus Sanalla. Volgens de Verenigde Naties is de aanval op de haven een grote inbreuk op een toch al fragiel bestand tussen de strijdende partijen.

De regering in Tripoli wordt erkend door de Verenigde Naties en gesteund door Turkije, Italië en Qatar. Krijgsheer Haftar, die ongeveer 80 procent van het Libische grondgebied in handen heeft, krijgt steun van de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Frankrijk en Rusland.

Vorige week spraken de strijdende partijen ook al over een einde aan de gevechten, zonder tot een akkoord te komen.

De Europese Unie maakt zich grote zorgen over het conflict in Libië. Gevreesd wordt onder meer dat de migratie vanuit Libië zal toenemen als het land in chaos vervalt. Deze week maakte de Europese Unie bekend dat het een missie met schepen, vliegtuigen en satellieten zal opzetten om de naleving van het wapenembargo tegen de strijdende partijen te handhaven. Zolang er hevig gevochten wordt, zal Europa echter weinig kunnen uitrichten.