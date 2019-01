Aanval op AfD-parlementariër volgens partij ‘gevolg van hetze door politiek en pers’

In een persbericht noemt de AfD de aanslag een poging tot moord en het resultaat van ‘een permanente hetze tegen de partij door politiek en pers’. Over geweld tegen AfD-politici bestaan geen betrouwbare statistieken, wel valt op dat er de afgelopen maanden veel meldingen zijn gedaan van aanvallen op de partij. Dit weekend nog raakte een kantoor van de AfD in Döbeln, Saksen, beschadigd bij een aanval met springstof. Ook hier vermoeden politie en justitie een politiek motief. Drie verdachten worden verhoord.

Magnitz, behalve lid van de Bondsdag ook voorzitter van de AfD in Bremen, werd maandagmiddag tegen half zes in het centrum van de havenstad aangevallen door meerdere mensen, zo vermeldt het politiebericht. De politie geeft geen details over de daders, noch over de verwondingen van het slachtoffer.

Grote hoofdwond

Wel plaatste landelijk AfD-voorzitter Jörg Meuthen maandagavond laat een foto op Twitter waarop Magnitz in het ziekenhuis te zien is met een grote, bloedende hoofdwond en een dichtgeslagen oog.

Volgens de plaatselijke krant Weser Kurier was de politicus te voet op de terugweg van een nieuwjaarsreceptie toen hij werd aangevallen. Op de Facebookpagina van de AfD in Bremen is te lezen dat de aanvallers vermomd waren. Ze zouden gebruik hebben gemaakt van een houten voorwerp. Een bouwvakker die in de buurt aan het werk was, zou hebben ingegrepen. Deze informatie is door de politie niet bevestigd.

Vertegenwoordigers van alle andere politieke partijen veroordeelden het geweld tegen Magnitz scherp. Al spraken ze daarbij soms expliciet of impliciet hun afkeer van de partij uit. ‘Ik hoop dat de daders snel gevonden en veroordeeld worden. Ook tegenover de AfD bestaat er geen rechtvaardiging voor geweld’, twitterde Groenen-politicus Cem Özdemir. ‘Wie haat met haat bestrijdt, laat de haat uiteindelijk winnen. #wegmetnazis, maar met de methodes van onze rechtsstaat.’

Ich hoffe der oder die Täter werden bald ermittelt & verurteilt. Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. #nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates! https://t.co/mhaYpjeZt2 Cem Özdemir

‘De wrede aanval op Bondsdaglid Frank Magnitz in Bremen moeten we scherp veroordelen. Hopelijk lukt het de politie om de daders vlug op te pakken’, twitterde Merkels voorlichter Steffen Seibert dinsdagochtend.

Magnitz, vastgoedondernemer en vader van zes kinderen, is sinds 2013 lid van de rechts-nationalistische AfD. Sinds vorige zomer is hij lid van de Bondsdag, waar hij deel uitmaakt van de commissies wonen en bouwen en verkeer en digitale infrastructuur. Als student was Magnitz een poosje lid van de DKP, een communistische splinterpartij, daarna stemde hij decennialang CDU, zoals hij ooit in een interview met de Weser Kurier zei, ‘tot Kohl ons in de euro joeg.’ Een blik op zijn Twitteraccount leert dat hij de afgelopen jaren vooral tegen Merkel, buitenlanders en extreem links ageert.