Aantal zelfdodingen bleef vorig jaar gelijk, ondanks de pandemie en lockdowns

Sinds de coronacrisis bellen meer mensen met gedachten over zelfmoord naar de hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Beeld ANP

1.229 mannen en 596 vrouwen maakten afgelopen jaar een einde aan hun leven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat betekent dat per 100 duizend inwoners 10,5 mensen een einde aan hun leven maakten. Dat cijfer is al drie jaar stabiel.

Vorig jaar voorspelden onderzoekers dat het aantal suïcides zou stijgen als gevolg van de pandemie en de bijbehorende lockdowns, vanwege eenzaamheid en financiële problemen. Dit is dus niet het geval. Eerder deze maand kwam een internationaal team van wetenschappers al tot dezelfde conclusie. In enkele van de 21 landen waar de onderzoekers naar keken, bleek het aantal suïcides zelfs gedaald.

Tegenintuïtief

Een van de onderzoekers die een toename had verwacht, Derek de Beurs, hoofd epidemiologie bij het Trimbos-instituut, noemde de uitkomst van die studie indertijd ‘tegenintuïtief’. Als mogelijke verklaring gaf hij dat een diepe economische crisis vooralsnog is uitgebleven. Volgens hem is de kans nog steeds aanwezig dat jongeren relatief meer pogingen tot zelfdoding hebben gedaan, wat je niet terugziet in de cijfers.

Bovendien achtte hij het mogelijk dat de lockdown in sommige gevallen heeft beschermd tegen zelfdodingspogingen, doordat voor sommige mensen stressfactoren juist wegvielen als gevolg van de legere agenda’s. ‘Vooral voor mensen met ernstige psychische problemen, een belangrijke risicogroep, kan het een verlichting zijn dat de maatschappij minder van ze vergt.’

In 2020 was het aantal mensen dat uit het leven stapt onder vijftigers het hoogst; het ging in die leeftijdscategorie om 276 mannen en 136 vrouwen. 62 jongeren tot 20 jaar pleegden suïcide.

