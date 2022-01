Aantal vuurwerkslachtoffers verdubbeld ondanks verbod, wel nog fors lager dan voor corona

Vuurwerk was er toch, en daar hoorden opnieuw slachtoffers bij. Beeld Joris van Gennip

VeiligheidNL concludeert uit de cijfers dat het verbod dit jaar minder goed is nageleefd dan vorig jaar. De organisatie vermoedt dat dat komt doordat men over het algemeen minder geneigd is om zich aan lockdownmaatregelen te houden. Daarnaast speelt de situatie in de buurlanden volgens directeur Martijntje Bakker een rol: ‘Vorig jaar kon je nergens vuurwerk kopen, dit jaar kon dat wel in België, en we hebben allemaal de rijen met winkelende Nederlanders gezien daar.’

Het aandeel omstanders dat werd geraakt door andermans vuurwerk was dit jaar 48 procent. Ruim de helft van de vuurwerkslachtoffers was jonger dan 20 jaar, een kwart zelfs jonger dan 12. Kinderen onder de 12 mogen officieel helemaal geen vuurwerk afsteken, maar dat lijken maar weinig mensen te weten: bijna de helft van de slachtoffers onder 12 had het vuurwerk zelf afgestoken. 8 procent van de kinderen onder de 15 jaar liep letsel op door een ‘TikTok-challenge’ waarbij kinderen werden aangemoedigd om op brandend vuurwerk te trappen om een hardere knal te krijgen.

Voorlichting

Een verbod is volgens Bakker dan ook niet voldoende. ‘Je moet dat combineren met andere maatregelen, zoals betere voorlichting. Dit jaar hebben zo’n 1.500 scholen ons lespakket aangevraagd, maar omdat de scholen de week voor de kerstvakantie plotseling dicht moesten vraag ik me af hoeveel er daarvan gebruikt zijn.’ Het hoge aantal jonge kinderen dat zelf vuurwerk afsteekt, is volgens Bakker een reden om ook ouders beter voor te lichten. ‘Die kinderen mogen zelf geen vuurwerk kopen, dus ze krijgen het waarschijnlijk van hun ouders.’

Ook opvallend is dat zelfs F1-vuurwerk, beter bekend als kindervuurwerk, gevaarlijk kan zijn. ‘Kindervuurwerk klinkt onschuldig, maar het is het niet’, aldus Bakker. Bijna de helft van de kinderen onder de 12 liep letsel op door dit soort vuurwerk, voor de gehele groep slachtoffers was dat 22 procent. F1-vuurwerk was het enige vuurwerk dat dit jaar niet verboden was.

Het aandeel slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk lag met 24 procent maar iets hoger dan het aandeel slachtoffers door F1-vuurwerk. Wel gaat het volgens Bakker bij F1-vuurwerk om minder ernstig letsel: ‘dat zijn brandwonden of oogletsel. Ernstig letsel zoals amputatie komt eigenlijk alleen voor bij zwaar illegaal vuurwerk.’

Tweederde van de slachtoffers kwam terecht bij de huisartsenpost, maar eenderde moest naar de spoedeisende hulp. Met 37 procent waren brandwonden het meest voorkomende letsel, gevolgd door oog- en hoofdletsel (beide 19 procent). Vier van de vijf slachtoffers waren mannen, een verhouding die vergelijkbaar is met eerdere jaren.