Aantal vuurwapenincidenten in Amsterdam meer dan verdubbeld

Onderzoek van een schietpartij vorig jaar jaar in Amsterdam-Noord. Beeld anp

Volgens de recherche waren er zelfs bijna drie keer meer handgranaatincidenten, zo blijkt uit de cijfers die de dienst voor NRC heeft verzameld. Dat aantal steeg van 6 in 2017 naar 15 in 2019.

Naar aanleiding van een serie vuurwapenincidenten in de zomer debatteert de Amsterdamse gemeenteraad donderdag met het stadsbestuur. Ook het aantal moorden in Amsterdam steeg in de afgelopen twee jaar fors: van 5 naar maar liefst 15 in 2019. Wel waren er minder liquidaties. Werden er in de piekjaren 2015 en 2016 nog 11 personen jaarlijks geliquideerd, nu gaat het om 7 liquidaties. Ook het aantal beschietingen van horecazaken, woningen en bedrijfsgebouwen steeg de laatste tijd sterk. Er was sprake van een verdubbeling.

Recherchebaas Olivier Dutilh noemt de cijfers zorgelijk. ‘Ik ben blij dat het aantal liquidaties terugloopt, maar helaas zien we die trend niet op andere terreinen’, aldus het hoofd van de Regionale Recherche in NRC.

‘Groot probleem’

Volgens Dutilh zegt het groeiend aantal vuurwapenincidenten iets over de beschikbaarheid van vuurwapens en het gemak waarmee ze worden gebruikt door criminelen in Amsterdam. ‘De groei van het aantal vuurwapenincidenten hangt samen met conflicten in het drugsmilieu’, aldus het hoofd van de recherche. ‘Naarmate het gebruik toeneemt en normaliseert, wordt er meer geld verdiend in de onderwereld. En dat leidt tot conflicten die worden beslecht met vuurwapens. Dat verband is onmiskenbaar een heel groot probleem.’

Vorige week bleek uit een onderzoek van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp dat Amsterdam de grip heeft verloren op de bestrijding van de drugscriminaliteit. Volgens de onderzoeker heeft de florerende drugseconomie nagenoeg vrij spel in de stad. Bij de overheid ontbreekt het aan kennis, regie en uithoudingsvermogen om criminelen en hun handlangers de pas af te snijden, aldus de onderzoekers.