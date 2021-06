Aantal vluchtelingen in de wereld in tien jaar tijd verdubbeld tot ruim 82 miljoen

Iraanse Koerden in een vluchtelingenkamp in het Koerdische deel van Irak. Beeld AFP

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die het jaarlijkse trendrapport vandaag naar buiten bracht, roept wereldleiders op zich harder in te spannen om ‘de tien jaar durende trend van ontheemding een halt toe te roepen’. ‘Er is veel meer politieke wil nodig om conflicten en vervolging aan te pakken’, zegt Filippo Grandi, bij de Verenigde Naties de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

De animo om vluchtelingen te ‘hervestigen’ daalt al jaren, maar de aantallen zijn in twintig jaar niet zo laag geweest. De UNHCR roept de internationale gemeenschap al jaren vergeefs op tenminste 1 miljoen vluchtelingen per jaar op te nemen.

Een lichtpuntje is dat de Verenigde Staten onder president Biden weer terug op het toneel zijn. De VS namen voordat Bidens voorganger president Trump aantrad en de grenzen dichthield voor vluchtelingen, jaarlijks ruim 100 duizend vluchtelingen op. Biden heeft aangekondigd dit jaar 62.500 vluchtelingen op te nemen en volgend 125 duizend.

Vijf landen

De meeste vluchtelingen komen al jaren uit vijf landen: Syrië (6,7 miljoen), Venezuela (4 miljoen), Afghanistan (2,6 miljoen), Zuid-Soedan (2,2 miljoen) en Myanmar (1,1 miljoen). Het leeuwendeel van de vluchtelingen (86 procent) wordt opgevangen in vaak eveneens arme buurlanden, zoals bijvoorbeeld Oeganda, Pakistan en Colombia. Turkije huisvest met 3,7 miljoen de meeste vluchtelingen. Slechts 1,1 miljoen vluchtelingen hebben asiel aangevraagd in westerse landen.

Veruit de meeste vluchtelingen zijn ontheemd in eigen land (48 miljoen), zoals in de Democratische Republiek Congo (DRC) of in Colombia. Nieuwe conflicten in de Ethiopische provincie Tigray, het noorden van Mozambique en in de Sahel-regio brachten grote vluchtelingenstromen teweeg van mensen die vooral in eigen land een veilig heenkomen zochten.

Het aantal vluchtelingen is met 4 procent gestegen ten opzichte van het laatste record (79,5 miljoen) uit 2019. Op dit moment is 1 procent van de wereldbevolking op de vlucht voor geweld of vervolging.