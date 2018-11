Aantal vermisten van enorme bosbrand Californië loopt op tot 631

Een wijk in het zwaar getroffen Paradise is volledig door de vlammenzee verwoest. Beeld Getty Images

De sheriff van Butte County maakte de lijst bekend in de hoop dat overlevenden de lijst zien en de politie zullen melden dat zij de bosbrand hebben overleefd. Zo’n 52 duizend inwoners van het getroffen gebied zijn nu ondergebracht in hotels, supermarkten, opvangcentra en bij familie of vrienden.

‘De chaos waar we mee geconfronteerd werden, was enorm’, aldus sheriff Kory Honea over de eerste uren van de brand. ‘We proberen nu om opheldering te krijgen over het lot van alle getroffenen.’ Camp Fire, zoals de brand wordt genoemd, is de meest vernietigende in de geschiedenis van Californië.

De brand brak een week geleden uit in het door droogte getroffen Sierra-heuvelgebied, zo’n 280 kilometer ten noorden van San Francisco. Ook waren er kleinere bosbranden in het zuiden van Californië, onder andere in de buurt van Los Angeles. Hier zijn tot nu toe drie doden gevallen.

Een reddingswerker zoekt met een speurhond naar menselijke resten in een woonwagenkamp dat volledig werd vernietigd in het plaatsje Paradise. Beeld Getty Images

Volledig verrast

Sheriff Honea heeft familieleden van de vermisten opgeroepen dna-monsters af te geven zodat de doden snel kunnen worden geïdentificeerd. Hij gaf echter aan dat sommigen wellicht nooit meer zullen worden gevonden.

Volgens de autoriteiten is het dodental zo hoog omdat de bewoners van het plaatsje Paradise, dat compleet werd vernietigd, volledig verrast werden door de snelheid van de brand. In het stadje woonden 27 duizend mensen. In totaal werden in Paradise en de rest van het rampgebied zo’n 12 duizend huizen en gebouwen vernietigd en dat aantal zal naar verwachting nog oplopen.

De oorzaak van de brand wordt nog steeds onderzocht. Twee elektriciteitsbedrijven maakten melding van problemen met hun installaties vlakbij het gebied waar de brand uitbrak. Maar of dit de brand heeft veroorzaakt, moet nog duidelijk worden.

Jhonathan Clark kijkt naar de restanten van zijn verwoeste huis in Paradise. Hij is nog op zoek naar zijn broer en diens gezin. Beeld AFP

Klimaatverandering

Californië is de afgelopen jaren het toneel van diverse grote bosbranden en aanhoudende droogte. Wetenschappers zeggen dat er een verband is tussen de droogte en klimaatverandering. ‘De bossen goed beheren verandert klimaatverandering niet’, zei gouverneur Jerry Brown nadat president Trump slecht beheer van het natuurgebied aanwees als oorzaak van de branden.