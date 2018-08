Aantal vacatures naar nieuw record

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op een nieuw record. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd het vorige recordaantal van eind 2007 met 2000 stuks overtroffen.

Eind juni telde het statistiekbureau in totaal 251.000 vacatures, wat neerkomt op een toename van 16.000 in het tweede kwartaal. Inmiddels groeit het aantal openstaande vacatures al vijf jaar elk kwartaal. Het laatste dieptepunt werd medio 2013 bereikt met 91.000 vacatures.

Vooral in de handel en de horeca is de vraag naar personeel sterk toegenomen. Ook in de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de industrie kwamen er meer vacatures bij. Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname.

Het CBS constateert dat de spanning op de arbeidsmarkt verder is opgelopen. Het aantal werklozen daalde afgelopen kwartaal met 14.000, terwijl het aantal banen verder groeide met 52.000 stuks.

Het totaal aantal werklozen bedroeg, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 354.000 personen. Op het hoogtepunt in 2014 zat nog 7,8 procent van de mensen werkloos thuis. Sindsdien is de werkloosheid zeventien kwartalen op rij gedaald. De werkloosheid is nog wel hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis. In de tweede helft van 2008 ging het nog om 3,6 procent van de beroepsbevolking.