Aantal slachtoffers zware aardbeving Turkije loopt op: zeker 38 doden en 1.600 gewonden

De meeste slachtoffers vielen in de provincie Elazig. Dat was vrijdagavond het epicentrum van een aardschok met een kracht van 6,8. De schok werd tot in diverse buurlanden gevoeld. Er waren zo’n 700 naschokken. Ook in de naastgelegen provincie Mantalya vielen enkele doden.

Reddingswerkers zoeken naar mensen die bedolven zijn geraakt onder het puin in Elazig, Turkije. Beeld Bulent Kilic / AFP

Reddingswerkers haalden zondag nog steeds mensen levend onder het puin van ingestorte gebouwen vandaan. Het totaal aantal geredden stond ’s avonds op 45. Volgens de autoriteiten werden nog 22 mensen vermist. Turkse televisiezenders toonden beelden van reddingsploegen die dag en nacht met graafmachines en drilboren en met de hand bezig waren ingestorte gebouwen te doorzoeken op slachtoffers, in temperaturen ruim onder het vriespunt.

Regelmatig was te zien hoe mensen vanonder het puin tevoorschijn kwamen. Een van hen was de 35-jarige Ayse Yildiz, die met haar 2-jarige dochtertje Yusra 28 uur had vastgezeten in een ingestort appartementencomplex in het district Mustafa Pasa. Haar echtgenoot was om het leven gekomen.

Tientallen gebouwen zijn geheel vernietigd. Honderden panden liepen schade op. De overheid waarschuwde bewoners niet terug te keren naar beschadigde gebouwen, met het oog op mogelijke naschokken. Honderden mensen werden opgevangen in scholen, sporthallen en moskeeën. Hulpdiensten voerden tenten, bedden, dekens en maaltijden aan.

Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu omschreef de aardbeving als een ramp van niveau 3, waarvoor een nationale krachtsinspanning is vereist, maar geen beroep hoeft te worden gedaan op het buitenland. Zo’n 2.600 hulpverleners uit alle delen van het land zijn ingezet. Zondagavond zei Soylu dat de reddingsoperatie grotendeels is afgerond.

President Recep Tayyip Erdogan bezocht zaterdag de provincies Elazig en Malataya. Hij inspecteerde de hulpinspanningen, ging naar een ziekenhuis en woonde de uitvaart bij van een vrouw en haar zoon. De aardbeving noemde hij een ‘beproeving’ voor het land. ‘Turkije is begonnen de wonden van deze grote ramp in eenheid te helen.’

Inwoners van Elazig warmen zich bij een vuurtje. Beeld EPA

Erdogan hekelde de ‘lastercampagne’ die volgens hem op sociale media wordt gevoerd door mensen die beweren dat de regering het land onvoldoende heeft voorbereid op aardbevingen. ‘Luister niet naar geruchten, luister niet naar negatieve propaganda en weet dat wij uw dienaren zijn’, zei hij. Een openbaar aanklager in Ankara heeft een onderzoek geopend naar bepaalde uitingen op sociale media.

Doordat Turkije op twee grote breuklijnen ligt, komen er regelmatig aardbevingen voor. In 1999 kwamen 17 duizend mensen om bij een zware aardbeving in de stad Izmit, 70 kilometer ten zuidoosten van Istanbul. Sindsdien heeft de overheid veel maatregelen getroffen om de Turkse steden aardschokbestendig te maken.

Toch zijn lang niet alle steden bestand tegen middelgrote aardschokken. In 2011 kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven bij een aardbeving in de oostelijke stad Van.