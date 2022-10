Aantal positieve coronatests daalt licht, coronagolf lijkt te stagneren

Een medewerker van GGD Haaglanden zet een herhaalprik tegen het coronavirus. Beeld Marco de Swart / ANP

Over de afgelopen week testten 22.688 mensen positief op het virus, zo’n 4 procent minder dan de voorgaande week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De afname van het groeitempo van afgelopen weken zet daarmee verder door. Toch is het zeer de vraag of de herfstgolf daadwerkelijk de piek heeft bereikt, benadrukt een woordvoerder van het RIVM. ‘We zitten nog maar aan het begin van het seizoen waar we veel luchtweginfecties zien, het kan dus alle kanten op.’

De relatief snelle daling kan te maken hebben met de brede immuniteit die mensen inmiddels hebben opgebouwd tegen het virus. ‘Corona is er nu ruim twee jaar. Door doorgemaakte besmettingen en vaccinaties heeft de samenleving inmiddels enige bescherming’, zegt de RIVM-woordvoerder. Tegelijkertijd is er een ‘wedloop tussen immuniteit en subvarianten van het virus’ die verdere voorspelling van het verloop van de golf bemoeilijkt, benadrukt hij.

Daar komt nog bij dat dit in verschillende opzichten een atypische golf is. ‘Behalve het basisadvies gelden nu geen aanvullende maatregelen. We weten niet precies wat voor effect dat zal hebben’, aldus de woordvoerder. Dat stagnatie bij eerdere golven veelal duidde op een omslag biedt nu dus geen garantie. ‘Als het bijvoorbeeld kouder wordt en we weer meer binnen gaan leven, kan het zijn dat de besmettingen juist weer verder stijgen.’

Coronathermometer

Ondanks de lichte daling van het aantal positieve tests blijft het virus, met nog steeds bijna 23 duizend besmettingen in een week, flink rondgaan. Vorige week zette het ministerie van Volksgezondheid de zogenoemde coronathermometer op stand twee van de vier. Die verhoging, die vooral geldt als een waarschuwing, is nog steeds van kracht.

Vanwege het aanhoudend hoge aantal positieve coronatesten raadt het RIVM kwetsbaren en ouderen aan om een boosterprik te halen. Ook geldt voor iedereen het nadrukkelijke advies om de basisregels in acht te nemen, zoals thuisblijven en zelftesten bij klachten en isolatie na een positieve coronatest. Het instituut raadt mensen die intensief contact hebben gehad met een positief getest persoon om tien dagen afstand te houden van zeer kwetsbare mensen.

Ziekenhuisbezetting stijgt nog wel

In de ziekenhuizen komen nog altijd meer coronapatiënten binnen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld zo’n 152 covidpatiënten binnen op verpleegafdelingen, 6 procent meer dan een week ervoor. In totaal liggen nu 1.166 patiënten met corona op reguliere ziekenhuisafdelingen. Op de ic’s was afgelopen week sprake van een verdubbeling van het aantal nieuwe opnamen, maar de totale bezetting blijft daar met 45 patiënten laag.

Het hogere aantal opnamen en de toename van de ziekenhuisbezetting leidt overigens nog niet tot onhoudbare druk op verpleeg- en ic-afdelingen. Bovendien lijkt de stijging van het totale aantal ziekenhuisopnamen de afgelopen weken juist wat af te vlakken. Het LCPS ziet dat het groeipercentage sinds de eerste week van oktober daalt. ‘Maar uit eerdere golven in 2020 en 2021 blijkt dat de instroom na een korte afvlakking ook weer kan toenemen.’