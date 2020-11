Aantal passagiers Nederlandse luchthavens ligt ruim driekwart lager dan vorig jaar

Beeld Getty

Op de vijf Nederlandse luchthavens verzesvoudigde het aantal passagiers in het derde kwartaal ten opzichte van de maanden april, mei en juni van dit jaar. Deze groei is grotendeels te verklaren door het versoepelen van de coronamaatregelen in de zomer, bovendien een periode waarin altijd al iets meer wordt gevlogen.

Vergelijkingen met een jaar eerder geven een beter beeld en tonen de voortdurende malaise voor de luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden. De passagiersaantallen in het derde kwartaal lagen ruim driekwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In juli, augustus en september van 2020 reisden bijna 5,5 miljoen passagiers van en naar Nederland. Dit waren 17,6 miljoen minder dan in dezelfde periode in 2019.

Het aantal passagiersvluchten nam procentueel minder hard af dan de reizigersaantallen. De bezettingsgraad per vliegtuig lag dan ook veel lager dan voorheen, toen de vliegtuigstoelen voor zo’n driekwart bezet zijn. In april 2020 - kort na de coronamaatregelen van medio-maart - waren de passagiersvluchten met gemiddeld 29 passagiers per honderd stoelen het laagst per vliegtuig. In de zomermaanden juli en augustus steeg de bezettingsgraad naar iets boven de 50 procent en zakte in september terug naar 41 bezette stoelen per honderd.

Corona zorgt ook voor ander reisgedrag. Het aandeel passagiers op Nederlandse luchthavens met bestemming of herkomst binnen de Europese Unie steeg in het derde kwartaal naar ruim driekwart van het totaal. Terwijl dit in de voorgaande twee jaar minder dan tweederde was. Spanje en Italië waren in juli, augustus en september 2020 de belangrijkste passagiersroutes. In voorgaande jaren was dit in dezelfde periode het Verenigd Koninkrijk.

Van en naar Nederland ging in het derde kwartaal 83 procent van alle passagiers via Schiphol, gevolgd door Eindhoven Airport (13 procent). De resterende 4 procent deed Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen of Groningen Eelde aan.

Het vrachtvervoer door de lucht is veel minder geraakt door de coronacrisis. De hoeveelheid vervoerde goederen van en naar Nederlandse luchthavens daalde in het derde kwartaal met 3 procent tot 401 duizend ton.