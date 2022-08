Aantal Oekraïense vluchtelingen stijgt, Nederlandse bedden worden schaarser

Mensen dringen bij een evacuatietrein in Odesa, op 7 maart 2022. Beeld Bulent Kilic / AFP

Na een iets rustigere periode, stijgt het aantal Oekraïners dat het land verlaat sinds juni weer. Vlak na het begin van de oorlog staken gemiddeld tussen de 100- en 200 duizend Oekraïners de grens over; al snel daalde dat aantal tot enkele tienduizenden per dag. In mei telde de UNHCR per dag gemiddeld 46 duizend personen die de grens passeerden. Vanaf juli zijn er amper dagen dat het aantal Oekraïners dat hun land ontvlucht onder de 50 duizend lag. In de eerste helft van augustus waren het er gemiddeld 58 duizend per dag.

Niet alle gevluchte Oekraïners vertrokken naar het buitenland. Het land telt ook nog 6,6 miljoen ontheemde binnenlandse vluchtelingen. Volgens de laatste cijfers van de UNHCR komen de meesten van hen (4,5 miljoen) uit het oosten van het land, waar de gevechten plaatsvinden. Ook veel bewoners uit het zuiden van het land vluchtten: ruim 1,1 miljoen.

Slaapplekken voor Oekraïners steeds schaarser

Ook in Nederland komen nog iedere week honderden Oekraïense vluchtelingen aan. Tot nu is er nog genoeg plek in de gemeentelijke opvang, maar de slaapplekken beginnen wel steeds schaarser te worden. Afgelopen week steeg de bezettingsgraad naar 95 procent. Begin juli was die nog 90 procent, en begin juni was 82 procent van de bedden bezet. In totaal zijn van de 61 duizend beschikbare bedden er nu 58 duizend bezet. Eind april deed staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) het verzoek aan gemeenten om 75 duizend opvangplekken te creëren, dit aantal is nog niet gehaald. Ook voor andere asielzoekers is opvang een nijpend probleem. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen zondag- en maandagnacht nog vierhonderd mensen buiten.