Aantal NS-medewerkers krimpt al vijf jaar, maar het aantal kilometers niet

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Minder medewerkers voor NS, maar wel evenveel kilometers

De hoeveelheid NS-medewerkers is afgelopen vijf jaar met 13 procent afgenomen, terwijl het aantal treindiensten ruwweg gelijk bleef. Het aantal afgelegde kilometers over het Nederlandse spoornetwerk, waarvan zo’n 95 procent wordt gereden door NS-treinen, nam aanvankelijk zelfs toe. In 2019 werd een record van 165 miljoen kilometer afgelegd, een aantal dat vervolgens weer wegzakte door de coronapandemie. In 2021 werden, net als in 2017, 160 miljoen kilometers gereden, maar wel met drieduizend minder medewerkers.

De werkdruk die hierdoor is ontstaan, is een belangrijke reden dat NS-personeel deze en volgende week het werk neerlegt. De afname van medewerkers is niet alleen het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Er staan weliswaar 1.100 vacatures open, maar dat zijn er minder dan de krimp van het personeelsbestand. Een andere belangrijke factor zijn bezuinigingen. Zo werd in 2020 besloten dat er in vijf jaar 2.300 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, vooral op het hoofdkantoor, bijvoorbeeld door het niet vervangen van gepensioneerden.

Ook na lockdowns blijft treinreiziger weg, vooral in de spits

De NS verwacht dat het verdere snijden in de dienstregeling, dat dinsdag werd aangekondigd vanwege personeelstekorten, niet zal leiden tot overvolle treinen omdat er in 2022 nog altijd minder treinreizigers zijn dan voor de coronapandemie. Na het afbouwen van de lockdownmaatregelen steeg het aantal reizigerskilometers met de NS snel, maar die groei stagneerde ook gauw. In de drukste maand, juni, legden reizigers gezamenlijk 1,2 miljard kilometer af. In 2019 was dit gemiddeld nog ruim 1,5 miljard. Vooral forensen reizen minder met de trein, concludeert de NS uit de lagere reizigersaantallen op weekdagen. In de spits hadden reizigers het eerste half jaar van 2022 98,5 procent kans op een zitplaats, in 2019 was dat 95 procent.