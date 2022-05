Aantal noodmeldingen bij politie niet eerder zo hoog: ‘Wat is er aan de hand in de samenleving?’

De Alarmcentrale 112 van de politie in Driebergen Beeld Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen

De politie spreekt van een duidelijke verschuiving naar meer ‘repressief optreden’ in de woensdag verschenen jaarverantwoording 2021. Als ik zie hoe fors de tegenstellingen soms zijn, dan rijst de vraag wat er in de samenleving aan de hand is’, stelt korpschef Henk van Essen in het jaarverslag.

De ‘klassieke’ criminaliteit, waaronder woninginbraken, overvallen en straatroven, nam voor het derde jaar op rij af. De politie registreerde ruim 741 misdrijven, 7 procent minder dan vorig jaar. Tegelijkertijd steeg het aantal noodmeldingen met 150 duizend naar 3,2 miljoen. ‘

Maatschappelijke onvrede, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen, is volgens politie de belangrijkste oorzaak. ‘2021 gaat de boeken in als een jaar waarin de tegenstellingen in de samenleving soms fors waren', concludeert korpschef Henk van Essen. De vele coronarellen en demonstraties hadden de nodige impact op de werkdruk bij de politie. Een woordvoerder laat weten dat er afgelopen jaar 800 duizend overuren zijn gemaakt door de extra handhaving.

Intimidatie en bedreiging

Door de maatschappelijke onrust werd de politie ook vaker geconfronteerd met intimidatie en bedreiging. Van Essen stelt in het jaarverslag dat het een verantwoordelijkheid is van de gehele samenleving om grenzen te stellen. ‘Wat vinden we normaal? Daarbij hebben wat mij betreft – naast de politie – ook ouders, scholen, jeugdwerk, werkgevers en media nadrukkelijk een rol.’

De intimidatie richting journalisten, politici en wetenschappers en de bedreigingen uit de onderwereld namen eveneens toe. Met de moord op Peter R. de Vries als treurig dieptepunt, aldus Van Essen. De politie heeft daarom besloten om de beveiliging, net als noodhulp en opsporing, tot hoofdtaak te gaan rekenen. Daarmee hoopt de leiding de basisteams te ontlasten, die de beveiliging nu als neventaak op hun bord krijgen.

Cybercrime

Net als voorgaande jaren neemt de (aandacht voor) online misdaad toe. Afgelopen jaar heeft de politie veertig cybercrime-onderzoeken afgerond, waarbij onder meer een ransomwarebende werd opgepakt die in 71 landen actief was. Ook wist de Nederlandse politie in samenwerking met andere landen twee grote criminele berichtendiensten op te rollen. De miljoenen berichten van criminelen die daarbij werden onderschept, resulteerden volgens de politie in tientallen invallen en arrestaties.