Aantal Nederlandse e-trucks verdrievoudigt: 450 extra de weg op dankzij verruiming subsidie

Beeld Marijan Murat/dpa

Dit jaar was een subsidiepot van 13,5 miljoen euro beschikbaar, maar die was op de eerste dag al leeg. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat trekt nu 11,5 miljoen euro extra uit om ook de overige goedgekeurde aanvragen te kunnen honoreren. Daardoor komen er dit jaar volgens het ministerie 450 emissievrije trucks bij op de weg, een verdrievoudiging van het huidige totaal.

Het geld is afkomstig uit budgetten voor komende jaren. Er kunnen dit jaar geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden gedaan. Voor de inzet van bouwmachines die elektriciteit of waterstof draaien, is dit jaar 22,2 miljoen extra beschikbaar.

Het kabinet zegt nu meters te willen maken, zodat de uitstoot van fijnstof, stikstof en kooldioxide sneller daalt. ‘Dit betekent op korte termijn winst voor het klimaat’, aldus Heijnen, die zegt te onderzoeken of de subsidiebudgetten voor e-trucks de komende jaren verhoogd kunnen worden. Voor elektrificatie van machines op de bouwplaats zijn de komende jaren al honderden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld.

Niet alleen elektrische trucks en bouwwerktuigen zijn in trek, ook particuliere automobilisten maken massaal gebruik van subsidies voor de aanschaf van e-auto’s. Begin juni was de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s voor dit jaar al op. En dat, terwijl het kabinet daarvoor eerder ook al extra geld beschikbaar had gesteld. Automobilisten moeten nu tot volgend jaar wachten om opnieuw een aanvraag te kunnen doen. De subsidiepot voor tweedehands e-auto's is nog niet leeg.