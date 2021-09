Aantal Nederlanders geëvacueerd uit Kabul, achterblijvers zijn de ‘wanhoop nabij’

Het vliegveld in Kabul. Beeld AFP

Amerikaanse media maakten vandaag als eersten melding van de eerste evacuatievlucht vanuit Kabul sinds het vertrek van de Amerikanen daar op 31 augustus. Behalve Amerikanen zouden ook Canadezen, Duitsers, Italianen, Britten, en Oekraïners aan boord zitten.

Pogingen om vanuit het vliegveld van Mazar e Sharif dergelijke evacuatievluchten te organiseren mislukten de afgelopen dagen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bevestigde eerder dat er contact met de Taliban was om de vluchten mogelijk te maken, maar dat er ‘moeilijkheden’ waren gerezen over de reisdocumenten van sommige passagiers.

Volgens bronnen van de Volkskrant zijn er dertien Nederlanders aan boord. Natalie Righton, de oud-Afghanistancorrespondent van de Volkskrant die in contact staat met families die zijn achtergebleven in Afghanistan, meldt dat een aantal Afghaanse Nederlanders de afgelopen dagen inderdaad door Buitenlandse Zaken is benaderd over de mogelijkheid van een aanstaand vertrek. Volgens haar was de voorwaarde van Buitenlandse Zaken dat alleen Nederlandse paspoorthouders mee konden omdat de Taliban alleen houders van internationale paspoorten zouden doorlaten.

Wanhoop

Dat leidt ertoe dat een Afghaans-Nederlandse man niet meegaat op de evacuatievlucht, omdat hij zijn vrouw en kinderen (die nog geen Nederlands paspoort hebben) niet wil achterlaten. ‘Ik ben de wanhoop nabij’, zegt hij.

Een andere vrouw is wel met haar 4-jarige kind op het vliegtuig gestapt. Haar broer en zus mochten niet mee. ‘Ik zit nu in het vliegtuig!’, zei ze kort geleden vanuit Kabul. Haar broertje en zusje (beide tieners) heeft ze achtergelaten bij de buren, die ze nauwelijks kent. Zorgen om haar 4-jarige zoontje, dat ziek is geworden, gaven de doorslag. Opgelucht is ze niet: ‘Ik vind dit zo erg, maar dit is de enige manier.’

Om half vier ’s middags kon Buitenlandse Zaken nog niet bevestigen dat er Nederlanders geëvacueerd zijn.