Aantal moorden in Nederland daalt verder

De politieonderzoek na een schietpartij. Beeld Sem van der Wal

In 2018 kwamen in Nederland 119 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 39 minder dan in 2017. Ruim de helft van de slachtoffers van moord en doodslag is man. Het aantal mannelijke slachtoffers daalde van 112 in 2017 naar 76 vorig jaar. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als in 2015 en 2016. In ongeveer 15 gevallen (bij 1 op de 5 mannelijke slachtoffers) ging het om een afrekening in het criminele circuit.

In het afgelopen jaar waren 43 vrouwen het slachtoffer van moord of doodslag. In 2017 waren dat er 46. Van driekwart van het aantal vermoorde vrouwen was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner, aldus het CBS. Een echtelijke ruzie, jaloezie of andere ‘huiselijke omstandigheden’ waren volgens het bureau de meest voorkomende motieven. Gedode vrouwen zijn veelal in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht.

Bij mannen is de vermoedelijke dader in ruim een derde van de gevallen een kennis of vriend. Driekwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen. In bijna 9 op de 10 van alle gevallen van moord en doodslag heeft de politie een (vermoedelijke) dader in beeld.

Migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer van moord en doodslag dan andere inwoners van Nederland, ziet het CBS. In de jaren 2014 tot 2018 zijn 554 inwoners van Nederland vermoord. Van de mannelijke slachtoffers had 43 procent een niet-westerse migratieachtergrond, 12 procent had een westerse migratieachtergrond. Van de vrouwen had 26 procent een niet-westerse, en 16 procent een westerse migratieachtergrond.

De kans om slachtoffer te worden van moord of doodslag is onder mannen van niet-westerse afkomst gemiddeld ruim zes keer zo hoog als onder mannen met een Nederlandse achtergrond. Bij vrouwen van niet-westerse afkomst is die kans drie keer zo hoog.

Van de personen die in 2018 door een rechtbank in eerste aanleg werden veroordeeld wegens (een poging tot) het plegen van moord of doodslag heeft bijna 45 procent een niet-westerse migratieachtergrond, 39 procent heeft een Nederlandse achtergrond. Ruim 9 op de 10 daders zijn mannen.

‘Laagterecord’

Bijna eenderde van alle moorden in 2018 werd gepleegd in de drie grootste steden in Nederland. Amsterdam moest 14 incidenten noteren, Rotterdam 12 en Den Haag 10.

In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd, concludeert het CBS. Rusland is met 9 moorden per 100.000 inwoners veruit het slechtste af. In Oekraïne is de situatie evenmin rooskleurig met 6 moorden per 100.000 inwoners. België staat met 1,7 moorden nog ‘boven’ Slowakije, Roemenië en Bulgarije. Met 0,8 moorden doet Nederland het nipt slechter dan Spanje, Portugal en Griekenland.

Het weekblad Elsevier, dat al ruim 25 jaar een jaarlijks onderzoek naar levensdelicten publiceert, concludeerde begin dit jaar ook al een ‘laagterecord’ in moord en doodslag sinds 1992, ‘terwijl de bevolking met 2,1 miljoen mensen is gegroeid’. In de jaren negentig werden gemiddeld 250 moorden gepleegd, met uitschieters tot boven de 280. Rond 2000 waren het er gemiddeld 200 en daarna daalde het aantal vrijwel constant verder.

Een belangrijke verklaring voor het dalende moordcijfer is volgens Elsevier de vergrijzing: ouderen plegen minder geweld. Ook de opkomst van snel internet en smartphone zou helpen: mensen zoeken hun vermaak steeds vaker binnenshuis en lopen zo minder risico om slachtoffer te worden van geweld. Ondanks geruchtmakende liquidaties zou het drugsmilieu minder gewelddadig zijn geworden dan in de jaren negentig: er zijn minder heroïneverslaafden die alles doen om te ‘scoren’. Ongeveer 80 procent van alle moorden wordt volgens het weekblad vroeg of laat opgelost.