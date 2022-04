Aantal meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag stijgt met bijna 40 procent

Mede door het maatschappelijk debat dat rondom The Voice op gang kwam, kreeg de politie met meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken. Beeld Brunopress

Deze meldingen, van onder meer verkrachting, aanranding en incest, zijn niet direct gerelateerd aan de talentenjacht, maar de politie vermoedt dat het maatschappelijk debat dat rondom de talentenshow op gang kwam, slachtoffers de ogen heeft geopend. Er lijkt geen reden om aan te nemen dat de stijging te maken heeft met een daadwerkelijke toename van seksueel geweld.

Vorig jaar registreerde de politie in het eerste kwartaal bijna 2.900 ‘zedenincidenten’, dit jaar ruim 4.000. In die cijfers zijn ook gevallen opgenomen waarin grensoverschrijdend gedrag niet in het strafrecht kan worden aangepakt. Voordat de politie in een zedenzaak een aangifte opneemt, vindt bijvoorbeeld een ‘informatief gesprek’ met het slachtoffer plaats. Soms blijkt daarin dat slachtoffers niet zitten te wachten op een strafrechtelijk traject, dat vaak jaren duurt. Zij krijgen liever mediation of andere hulp aangeboden.

The Voice of Holland, een talentenjacht op RTL 4, werd half januari van de buis gehaald, nadat het YouTube-programma Boos van presentator Tim Hofman misstanden op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag aan de kaak had gesteld. In de uitzending van Boos kwamen een paar dagen later meerdere vrouwen aan het woord die, al dan niet anoniem, over hun ervaringen achter de schermen bij The Voice vertelden. Bij de talentenjacht hing een sfeer waarin mannen seksueel getinte opmerkingen maakten tegen jonge vrouwelijke kandidaten, die de ‘grapjes’ vervolgens weglachten.

Tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur is aangifte gedaan. Maandag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat rondom The Voice vijf aangiften tegen vier personen strafrechtelijk onderzocht gaan worden. Wie die verdachten zijn, maakte het OM niet wereldkundig.

Ook voor de uitzending van Boos constateerde de politie al een stijging van het aantal zedenincidenten. Over heel 2021 telde de politie zo’n 12.800 meldingen, ruim 800 (zo’n 6 procent) meer dan de twee jaren daarvoor. In januari, februari en maart van dit jaar kreeg die toename nog een flinke versnelling.

Slachtoffers durven door gevoelens van angst, schaamte en loyaliteit naar de dader vaak niet over het misbruik te spreken, legt advocaat Ruth Jager, die als advocaat veel zedenslachtoffers bijstaat, uit. ‘Maar ik kan me voorstellen dat vrouwen na de onthullingen rondom de The Voice geloven dat het wel tot vervolging kan leiden. Dat is een mooi gevolg.’

Tegelijkertijd vreest Jager dat de politie en het OM nog meer moeite zullen krijgen om zedenzaken op tijd te behandelen. Om de achterstanden aan te pakken, stelde de Tweede Kamer in 2019 geld beschikbaar voor negentig extra zedenrechercheurs. Maar vorige maand concludeerde Nieuwsuur dat het percentage van de zedenaangiften dat binnen zes maanden wordt onderzocht enkel is afgenomen, tot 51 procent bij de politie en 34 procent bij het OM. ‘Dit was al een groot probleem’, zegt Jager. ‘Maar nu wordt het nog ernstiger.’

Ook bij andere meldpunten klopten na de onthullingen over The Voice meer slachtoffers aan. Zo kreeg Mores, een meldpunt voor slachtoffers van ongewenst gedrag in de creatieve sector, de afgelopen maanden 120 reacties, bijna een kwart meer dan in heel 2012.