Aantal ketamine-incidenten bij EHBO-posten in 6 jaar vervijfvoudigd

Tussen 2009 en 2015 bleef het aandeel incidenten met ketamine op EHBO-posten stabiel; tussen de 3- en 4 procent. Sindsdien steeg het aandeel gestaag, naar 10 procent in 2018. Tot 2015 was het aandeel van ketamine-gerelateerde incidenten gemeld door ambulancediensten gemiddeld minder dan 1 procent, in 2018 steeg dit naar 5 procent. In het merendeel van de geregistreerd gevallen (60 procent) was ketamine gecombineerd met een of meerdere drugs – met name ecstasy, cocaïne of GHB.

Het pleziergebruik van ketamine komt volgens het Trimbos Instituut het meest voor onder jongvolwassenen die uitgaan, en de organisatie ziet signalen dat het gebruik in deze groep is toegenomen. Volgens de onderzoekers was ketamine aanvankelijk een drug voor slechts een selecte groep ervaren gebruikers, maar lijkt het nu gangbaarder te worden in meerdere stromingen van het uitgaanscircuit.

Het algemeen gebruik van ketamine is relatief laag: in 2018 zei 1,2 procent van de bevolking ketamine te hebben gebruikt. Ter vergelijking: voor cocaïne is dat 1,7 procent en voor ecstasy 2,8 procent. Maar de onderzoekers wijzen erop dat de populariteit van ketamine onder mensen die veel uitgaan vele malen hoger is: in 2016 zei 17,3 procent van de mensen die regelmatig naar feesten gaan ervaring te hebben met ketamine.

Effecten

Het gewenste effect van ketamine bij het uitgaan is een milde, dromerige staat die lijkt op de invloed van alcohol, waarbij gebruikers euforisch, lacherig en ontspannen zijn. Bij een (te) hoge dosering kunnen gebruikers een zogenoemde ‘K-hole’ ervaren. Ze kunnen zich dan niet bewegen, niet praten en lijken zich in een andere wereld te bevinden.

Het is niet bekend hoe groot de kans is op een verslaving van ketamine. Wel is bekend dat bij ketaminegebruik vrij snel tolerantie optreedt; de gebruiker moet hierdoor een steeds hogere dosis gebruiken om dezelfde gewenste effecten te ervaren. Een overdosering ketamine kan coma of overlijden als gevolg hebben door de verhoging van de hartslag en bloeddruk die ketamine geeft.