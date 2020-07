Aantal jongvolwassen rokers onverminderd hoog

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Onder alle volwassenen is het aantal rokers tussen 2014 en 2019 juist verminderd van 25,7 procent naar 21,7 procent.

Zorgelijk, vindt hoogleraar Marc Willemsen, programmahoofd Tabak van het Trimbos-instituut. ‘Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer van af te komen.’

In de leeftijd 20 tot 24 zijn er relatief weinig dagelijkse rokers. Maar volgens het Trimbos leidt het incidentele roken tot meer dagelijks gebruik als de rokers ouder worden. De jongvolwassen rokers denken vaak dat ze roken nodig hebben om te ontspannen, zegt Willemsen. ‘Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen.’ Het Trimbos doet onderzoek naar manieren om deze groep zover te krijgen om te stoppen met roken.