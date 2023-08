Aantal intercity’s tussen Nederland en Brussel verdubbelt in 2025

Treinreizigers op Amsterdam Centraal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Die treinen zullen niet langer vertrekken vanaf Amsterdam Centraal. De helft krijgt Amsterdam Zuid als vertrekpunt. Volgens de NS is dat gunstig, omdat Amsterdam Zuid dichter bij de hogesnelheidslijn ligt dan Amsterdam Centraal. De andere helft van de treinen zal vanaf Rotterdam Centraal vertrekken.

Op de route Amsterdam Zuid-Brussel wil de NS nieuwe, snellere treinen inzetten. Die slaan de stations van onder meer Breda en Mechelen bovendien over, waardoor reizigers vanuit Amsterdam straks naar verwachting 45 minuten sneller in Brussel zijn, in iets meer dan twee uur.

Brussel was de eerste helft van dit jaar de belangrijkste internationale bestemming voor de NS, aldus het bedrijf, met bijna 40 duizend verkocht tickets per maand. Samen met de Thalys rijden er straks dagelijks 47 treinen tussen Nederland en Brussel.

De nieuwe dienstregeling is onderdeel van voorlopige afspraken tussen de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die maandag zijn gepubliceerd. Deze zogeheten concessie voor het hoofdrailnet gaat in 2025 in.

Sneller naar het noorden

Het is de bedoeling dat er ook tussen de Randstad en Deventer meer treinen gaan rijden, zegt de NS. Door snellere intercity’s te laten doorrijden tot Groningen en Leeuwarden, hoopt de NS de reistijd vanaf de Randstad naar het noorden van het land sneller te bekorten.

In de voorlopige afspraken staat ook dat de NS gaat werken aan een plan om de prijs van treinkaartjes in de spits te verhogen. Vrijdag lekte al uit dat demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur dat plan aan de Tweede Kamer zal voorleggen.