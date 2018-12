nieuws vuurwerk

Aantal incidenten rond jaarwisseling neemt steeds verder af

Het aantal incidenten in Nederland rond oud en nieuw is in vijf jaar tijd met bijna 40 procent gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van datajournalistiek bureau LocalFocus, dat de cijfers in een artikel van het AD bevestigt. Het gaat om verschillende meldingen bij de politie, zoals het te vroeg afsteken van vuurwerk en mishandelingen.