Aantal huiswerk- en bijlesinstituten in vijf jaar tijd met 61 procent gestegen

Kinderen krijgen tijdens een schoolvakantie bijles. Er staan sinds begin dit jaar ruim 5.400 huiswerk- en bijlesinstituten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Beeld ANP

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. Op 1 januari 2017 hadden 3.396 huiswerk- en bijlesinstituten zich in het handelsregister ingeschreven, vijf jaar later zijn dit er 5.462.

De groei in het laatste jaar (van ruim 4.800 naar 5.400) heeft onder meer te maken met de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), denkt Marianne Zuurendonk, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten. Deze tijdelijke subsidieregeling van in totaal 8,5 miljard euro kan door scholen worden ingezet om de opgelopen corona-achterstanden in te halen.

Omdat veel scholen vanwege het lerarentekort kampen met een gebrek aan personeel, schakelen ze hiervoor commerciële bureaus in. ‘In coronatijd is de vraag naar bijles alleen maar meer geworden’, aldus Zuurendonk. ‘De bijlessector is hier handig op ingesprongen.’

Opvallend aan de cijfers van de Kamer van Koophandel is verder dat de vestiging van studiebegeleidingsbedrijven sterk regionaal gebonden is. Zo zijn er in Noord-Holland en Utrecht 43 huiswerk- en bijlesinstituten per 100 duizend inwoners. In Drenthe en Friesland zijn dit er 19 per 100 duizend inwoners. ‘Het gemiddeld besteedbaar inkomen is in de Randstad hoger en zou een rol kunnen spelen bij het toenemend aantal ouders dat een studiebegeleider inschakelt’, noemt Zuurendonk als mogelijke verklaring.

Kansenongelijkheid

De Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid op het gebied van onderwijsvraagstukken, luidde eind vorig jaar de noodklok over de explosieve groei van externe bureaus die huiswerkbegeleiding en bijlessen aanbieden. Het publieke karakter van het onderwijs staat hierdoor onder druk, concludeerde de raad. Bovendien vergroot deze trend de kansenongelijkheid, omdat alleen kinderen van ouders die dit kunnen betalen hier toegang tot hebben.

‘Een schooldiploma wordt zo voor de ene leerling of student gemakkelijker te behalen dan voor de andere’, schreef de Onderwijsraad, die berekende dat meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs inmiddels gebruikmaakt van aanvullend onderwijs. De groei van het private onderwijsaanbod komt volgens de Onderwijsraad onder meer doordat ouders in toenemende mate druk ervaren om te investeren in de opleidingskansen van hun kinderen, in de hoop ze daarmee een ‘goede toekomst’ te geven.

Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, des te eerder ze geneigd zijn bijles in te schakelen als ze denken dat hun kind daarmee kan doorstromen naar een hoger niveau, stelt ook de Onderwijsinspectie in haar laatste publicatie van De Staat van het Onderwijs. Dit vergroot niet alleen de kansenongelijkheid, maar brengt ook de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Voor het geven van bijlessen of huiswerkgeleiding is een lesbevoegdheid geen vereiste. De inspectie mag hier ook geen toezicht op houden.

Regeerakkoord

Het verkleinen van de kansenongelijkheid in Nederland is een van de belangrijkste thema’s uit het nieuwe regeerakkoord. Het kabinet trekt 1 miljard euro uit om de onderwijskwaliteit te verbeteren, en zal scholen waar de nood het hoogst is extra ondersteunen. ‘Gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak’, staat in het regeerakkoord.

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dinsdag na eigen onderzoek dat leerlingen die na het behalen van een schooldiploma wilden doorstromen naar een hoger niveau (de zogeheten ‘stapelaars’), tussen 2004 en 2020 afhankelijk waren van de eisen van hun school. Omdat die eisen per school erg verschilden, is sprake geweest van kansenongelijkheid.