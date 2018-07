Aantal grote grazers Oostvaardersplassen nog dit jaar gehalveerd, einde aan laatste stukje 'wilde natuur' in Nederland

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen wordt nog dit jaar gehalveerd tot 1.100. Minder heckrunderen, konikpaarden en met name edelherten zijn nodig om het vogelreservaat, wat de Oostvaardersplassen van oorsprong is, te herstellen.

De populatie grote grazers kort houden mag dan vooral een maatregel zijn om het vogelgebied een ‘reset’ te geven, de provincie zwicht ermee ook voor druk uit de gemeenschap. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Woensdag schaarde Provinciale Staten van Flevoland zich onder meer achter deze conclusie van Pieter van Geel, die afgelopen april advies uitbracht over het enige stukje ‘wilde natuur’ in Nederland. De populatie grote grazers kort houden mag dan vooral een maatregel zijn om het vogelgebied een ‘reset’ te geven, de provincie zwicht ermee ook voor druk uit de gemeenschap.

In de strenge afgelopen winter gingen sinds 1 december 3.226 grote grazers dood, waarvan 89 procent door afschot om (verder) lijden te voorkomen. De grote sterfte lokte veel woede uit bij dierenliefhebbers, die illegaal gingen bijvoeren, boswachters bedreigden en in mei nog een hek kapot knipten waardoor drie edelherten langs de A6 belandden. Van Geel woog dit mee in zijn advies: ‘De omvangrijke sterfte kan worden gezien als een correctie door de natuur, maar daarvoor bestaat in Nederland geen breed maatschappelijk draagvlak’.

Breuk met verleden

Het besluit het aantal dieren in het gebied te beperken tot een maximum, na dit jaar tot 1.500, is een breuk met het laisser-fairebeleid dat gold sinds de grote grazers in de jaren tachtig hun intrede deden. Ze moesten het gras kort houden om ganzen aan te trekken, die op hun beurt het moeras open moesten houden voor onder meer 31 beschermde vogelsoorten. Door een teveel aan grote grazers vond er een te grote kaalslag plaats en voerde ook de Europese Commissie de druk op om de aanbevelingen van Van Geel snel over te nemen, omdat in het Europees beschermde natuurgebied de vogelpopulaties teruglopen.

Over hoe het teveel aan dieren dit jaar wordt teruggebracht, is nog geen besluit genomen. Van Geel ziet voor de edelherten geen andere optie dan afschot van de honderden gezonde dieren, omdat vangen en verplaatsen te veel stress veroorzaakt bij de dieren. De verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra (CU) denkt ook dat afschot waarschijnlijk is, maar belooft desondanks dat hij de dure opties, een nieuw onderkomen en anticonceptie, zal laten onderzoeken.

In het provinciehuis waren hier woensdag veel voorstanders voor te vinden. De commissaris van de koning waarschuwde ze direct: ‘Niet juichen of joelen, nergens mee bemoeien. Kortom: alleen luisteren.’ En als ze zich even later toch niet kunnen bedwingen en beginnen te applaudisseren: ‘Mensen, jullie moeten nu oppassen, want ik laat dit niet eindeloos toe. Anders laat ik de publieke tribune ontruimen.’

Zorgplicht

Het applaus was niet voor de Partij voor de Dieren en GroenLinks, die het volgens veel demonstranten laten afweten als het om dierenleed gaat, maar voor de PVV en 50Plus. Zij kregen de handen op elkaar, omdat ze ervoor pleiten geen enkel gezond dier af te schieten. En net als de uit Brabant afgereisde tweeling Jenny en Henny de Krom (45) blijven deze partijen volhouden dat er ‘een zorgplicht’ moet komen voor alle grazers die in het gebied blijven.

GroenLinks viel vooral hoongelach ten deel toen het verantwoordelijke statenlid zei dat de dieren het juist goed hebben in het gebied ten opzichte van bijvoorbeeld dieren voor de voedingsmiddelenindustrie. ‘Ze kunnen hun partner kiezen, groeien op in kudde en jagers schieten ze niet dood.’ Een opvatting die Staatsbosbeheer en een aantal ecologen overigens delen.

De Oostvaardersplassen tellen nog ruim 2.000 grote grazers, waarvan 1.300 edelherten. Voor het verkleinen van de populatie is dit jaar 1 miljoen euro gereserveerd door de provincie. Nog eens 2,2 miljoen wordt gebruikt om andere adviezen van Van Geel snel over te kunnen nemen. Zoals betere beschutting in het open deel en betere monitoring van het gebied.

Volgend jaar is nog eens 12 miljoen euro nodig om het moerasdeel te herstellen en het gebied toegankelijker te maken voor toeristen. Jaarlijks kosten de Oostvaardersplassen in de nieuwe vorm nog eens 900 duizend euro extra per jaar. Van Geel pleit in zijn advies dat het Rijk hieraan bijdraagt.

Grazers moeten wijken om massale hongerdood in de toekomst te voorkomen De natuur de vrije loop laten in de Oostvaardersplassen, zoals ooit het idee was, dat kan niet meer. Volgens de commissie-Van Geel moet de mens de grazerspopulaties halveren. Wie weet komt dan de blauwe kiekendief terug.