Aantal gewelddadigheden in de Donbas neemt toe, maar meer Oekraïners keren terug

Geweld neemt toe in de Donbas, voortekenen van grondoorlog

In de Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk worden meer gewelddadigheden gemeld sinds Rusland eind maart aankondigde zich op de ‘bevrijding’ van de Donbas te gaan richten. Rond Kyiv nam het geweld juist af.

Data-organisatie Acled (Armed Conflict and Location Event Data) meldt dat er vorige week 235 gevechten, beschietingen en geweldplegingen tegen burgers plaatsvonden in de Donbas. Dit waren er 160 in de week tot en met 26 maart, de dag dat Rusland de koerswijziging aankondigde. Vooral het aantal militaire gevechten is toegenomen, een mogelijk voorteken van de verwachte grondoorlog. Door het terugtrekken van de troepen rond Kyiv is het aantal meldingen in de noordelijke regio’s dezelfde periodes gedaald, van 116 naar 19.

Acled verifieert informatie via lokale nieuwsbronnen, ooggetuigen en foto’s, en het is aannemelijk dat het aantal geweldsincidenten in werkelijkheid hoger ligt. Over heel Oekraïne werden vorige week 386 gevallen van oorlogsgeweld gerapporteerd. De meeste hiervan zijn beschietingen en luchtaanvallen (272).

Oekraïense grenswacht telt meer terugkeerders, maar aantal nieuwe vluchtelingen stijgt ook

Mede door de verlegging van de militaire aandacht naar de Donbas keren meer Oekraïners terug naar hun land. De Oekraïense grenswacht meldt dat er sinds het uitbreken van de oorlog in totaal 870 duizend mensen terug zijn gereisd. 25 duizend passeerden er afgelopen week met een Oekraïens paspoort.

Onder de terugkeerders bevinden zich steeds meer vrouwen en kinderen, zegt de grenswacht. Toch ontvluchten nog steeds meer mensen het land dan dat er terugkeren. De grenswacht telt ruim 35 duizend nieuwe vluchtelingen per dag, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nog meer. Het aantal nieuwe vluchtelingen neemt volgens de UNHCR wel af, maar een woordvoerder zegt deze mensen er slechter aan toe zijn dan degenen die het land aan het begin van de oorlog ontvluchtten.