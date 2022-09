Aantal gevallen van moord en doodslag blijft stabiel in 2021, vooral minder vrouwen vermoord

De politie doet onderzoek na een moord. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Dat is aanzienlijk lager dan in de periode 2002-2004, toen er in Nederland jaarlijks gemiddeld 231 mensen stierven aan moord en doodslag. Onder mannen nam het aantal slachtoffers van moord of doodslag afgelopen jaar toe, van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Onder vrouwen vielen juist minder slachtoffers: 38 tegenover 44 een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij nagenoeg alle vermoorde vrouwen was er in de afgelopen vijf jaar een vermoedelijke dader in beeld. In bijna zes van de tien gevallen was dat de partner of ex-partner. Bij mannen was er iets minder vaak een dader in beeld. In 30 procent van de gevallen was dat een kennis of vriend van het slachtoffer, bij ruim 14 procent ging het om een afrekening in het criminele circuit.

Met name vrouwen onder de 40 werden in 2021 minder vaak vermoord dan een jaar eerder. Bij mannen zat de stijging in het aantal moorden hem in de groep boven de 40 jaar. 70 procent van alle slachtoffers vorig jaar was tussen de 20 en 60 jaar oud.

In de afgelopen vijf jaar zijn 31 kinderen het slachtoffer geworden van moord of doodslag. 28 van hen zijn door hun vader of moeder om het leven gebracht. Het aantal jongeren tussen de 10 en 20 dat in die periode gedood werd is hoger: 42. Van hen werd 14 procent door een van de ouders vermoord, en 38 procent door een kennis of vriend.

Internationaal gezien zijn er in Nederland relatief weinig moorden. In Europa zijn er maar vier landen waar minder moorden plaatsvinden: Italië, Slovenië, Zwitserland en Noorwegen. Oost-Europese landen als Rusland, Oekraïne en Moldavië spannen de kroon wat betreft het aantal moorden per 100 duizend inwoners.