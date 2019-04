Aantal gevallen van mazelen bijna verviervoudigd in eerste kwartaal van 2019

Een microscopisch beeld van het mazelenvirus. Beeld UIG via Getty Images

De WHO, die de wereldwijde gezondheidszorg namens de Verenigde Naties in kaart brengt, constateert ruim 112 duizend gevallen van mazelen sinds het begin van dit jaar. Dat zijn dan nog alleen de ‘gemelde gevallen’. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De organisatie schat dat nog minder dan één op de tien patiënten wordt gerapporteerd.

De stijgingen vinden in alle regio’s van de wereld plaats. ‘De afgelopen maanden zijn de gevallen gestegen in landen waar relatief goed wordt ingeënt, waaronder de Verenigde Staten, Israël, Thailand en Tunesië, omdat de ziekte zich snel heeft verspreid onder niet-ingeënte personen’, aldus de WHO. Daarnaast zijn er nieuwe uitbraken in onder andere Georgië, Soedan en Kazachstan.

De Verenigde Naties uiten in een verklaring grote zorgen over de toename van de mazelen. ‘Terwijl deze cijfers voorlopig zijn en nog niet compleet, laten ze een duidelijke trend zien. Veel landen bevinden midden in een aanzienlijke mazelenuitbraak. Alle regio’s van de wereld hebben stijgende gevallen van mazelen.’

De organisatie roept op tot meer vaccinering. Om uitbraken in een samenleving te voorkomen, is het volgens de WHO noodzakelijk dat minstens 95 procent van de bevolking is ingeënt. Ongeveer 1 à 2 op de duizend gevallen overlijdt aan de mazelen. Vaak zijn dat kleine kinderen.

In de VS gaan de alarmbellen flink af om de ontstane situatie. Dit jaar zou weleens het ergste mazelenjaar kunnen worden van de afgelopen 25 jaar. Er zijn tot nu toe al 555 gevallen gerapporteerd – in 1994 waren er in totaal 963 gevallen. De patiënten zijn verspreid over twintig staten, maar bevinden zich vooral in New York. Daar begon vorig jaar een uitbraak onder een ultraorthodoxe joodse gemeenschap.

Tragisch

‘Het is zeer tragisch dat kinderen in de VS moeten lijden onder mazelen’, zei de arts William Schaffner tegen CNN. Hij adviseert de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC over vaccinaties. ‘We hadden deze ziekte helemaal de kop ingedrukt. Het lijkt erop dat we de klok nu op tragische wijze terugzetten.’

Ook in de EU stijgt het aantal patiënten van de mazelen. Vooral in Oekraïne slaat de ziekte toe. Het land had het afgelopen jaar meer dan 72 duizend gerapporteerde gevallen. Binnen de EU stierven sinds 2018 35 mensen aan de ziekte.

Madagascar spant de wereldwijde kroon. Daar zijn sinds september vorig jaar 115 duizend gevallen van mazelen bekend, die meer dan 1.200 mensen het leven hebben gekost. Slechts 58 procent van de bevolking is ingeënt. Veel mensen hebben geen geld om hun kind naar een arts te brengen. Bovendien is de helft van de kinderen ondervoed, waardoor er bij de behandeling van de ziekte snel complicaties optreden.