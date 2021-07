Aantal gereden kilometers is in coronajaar 2020 maar relatief licht gedaald

Een dronefoto van knooppunt Zaarderheiken nabij het Limburgse Venlo. Beeld Rob Engelaar

Terwijl Nederland veelal thuiswerkte, is er van elke vijf personenauto’s die in 2019 de weg op gingen omgerekend in 2020 maar één blijven staan. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde. De grootste daling was te zien bij touringbussen, die bijna tweederde van hun kilometers zagen verdwijnen. Met dank aan gesloten grenzen en andere internationale reisbeperkingen.

Het grootste deel van de reiskilometers door motorvoertuigen (78 procent in 2020) wordt afgelegd in personenauto’s. De slechts 20 procent daling in kilometers is te verklaren doordat het weliswaar tijdens de lockdown extreem rustig was op de weg, maar het verkeer vaak snel weer aantrok bij versoepelingen.

‘Na het begin van de eerste lockdown klapte het wegverkeer in april echt in elkaar’, zegt een CBS-woordvoerder. ‘Maar in juli trok het alweer aan en daalde het aantal kilometers bij de tweede golf vervolgens veel minder hard dan bij de eerste.’ Ook was het op de wegen in de maanden voor corona in Nederland – januari tot en met half-maart – nog behoorlijk druk.

Een andere plausibele verklaring volgens het CBS – dat niet specifiek onderzoek deed naar de geringe afname van het aantal vervoerskilometers – zijn de treinmijders. De passagiersdalingen in de trein liggen vele malen hoger dan de afname in kilometers bij motorvoertuigen. Wie voorheen met de trein reisde, pakte voor (noodzakelijke) reizen wellicht vaker de auto om besmettingsgevaar in een trein te vermijden.

De cijfers van het CBS laten nog een interessante trend zien. Namelijk de spurt die elektrische auto’s aan het nemen zijn. Waar het voor vrijwel alle typen motorvoertuigen afnam, steeg het aantal kilometers met volledige e-auto’s met meer dan 50 procent. Een sterker groeipercentage nog dan het aantal elektrische auto’s dat er vorig jaar bij kwam. In 2020 reden er bijna 293 duizend e-auto’s rond (plus 43 procent), waarmee nu 3,35 procent van alle personenauto’s volledig elektrisch is.

Vrachtauto’s maakten in 2020, ondanks tijdelijke grensproblemen, grofweg evenveel kilometers als het jaar ervoor. De groei in pakketbezorging vanwege de gesloten winkels lijkt zichtbaar bij bestelauto’s. In deze categorie daalde het aantal kilometers het minst hard (-4,4 procent). Het extra aantal bezorgde pakketjes woog kennelijk niet op tegen het wegvallen van andere bezorgdiensten, zoals catering, die in delen van 2020 minder werk hadden.

In totaal legden alle soorten Nederlandse motorvoertuigen in 2020 ruim 125 miljard kilometer af, in binnen- en buitenland. Een daling van 16,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen ruim 150 miljard kilometers werden afgelegd.