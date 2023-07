Aantal executies in Iran sterk gestegen; al 354 keer doodstraf voltrokken in eerste halfjaar

Een protest tegen de executies in Iran in Australië. Beeld AFP

Dat is een stijging van 36 procent. ‘De doodstraf wordt gebruikt om maatschappelijke angst te creëren en meer protesten te voorkomen’, zei Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur van de organisatie.

De Iraanse autoriteiten executeerden zeven mensen die waren gearresteerd tijdens protesten die uitbraken na de dood van Mahsa Amini, een Koerdische vrouw die door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften voor vrouwen in het openbaar had overtreden. Ook werden 206 mensen geëxecuteerd voor drugsdelicten. Volgens de IRH is dit aantal 126 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Daling na wetswijziging

Het aantal executies in Iran was de afgelopen jaren juist nog gedaald, nadat in 2017 een wijziging van de wetgeving in het land het toepassen van de doodstraf voor drugsmisdrijven enigszins inperkte. Maar inmiddels zou het Iraanse regime juist weer meer mensen executeren, ook voor drugsmisdaden, om zo de angst onder de bevolking aan te wakkeren en daarmee de kans op eventuele nieuwe protesten in de toekomst te verkleinen.

Vooral leden van etnische minderheden werden vaak ter dood veroordeeld, blijkt uit het rapport. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschuldigde de autoriteiten in Iran er onlangs ook van de doodstraf te gebruiken als een ‘instrument van onderdrukking’ tegen etnische minderheden.

In heel 2022 werden in Iran 582 doodstraffen uitgevoerd, meldde IRF eerder dit jaar. De organisatie sprak van een toename van 75 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Volgens Amnesty International was Iran vorig jaar na China het land dat de meeste mensen executeerde.