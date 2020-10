Aantal dagelijkse besmettingen lijkt zich te stabiliseren, hoogste aantal coronadoden sinds half mei

Het percentage positieve testen steeg van 13,8 naar 14,4 procent. Dit blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM. De afgelopen week zijn er 55.587 positieve testen gemeld, bijna 11,7 duizend meer dan een week eerder.

Daarmee zijn er 319 covid-besmettingen geconstateerd per 100 duizend inwoners, waarmee de situatie in Nederland nu ‘Zeer ernstig’ is op de Routekaart Coronamaatregelen. In 16 van de 25 veiligheidsregio’s zijn meer dan 250 besmettingen per 100 duizend inwoners geregistreerd.

Het aantal ziekenhuisopnamen neemt ook toe. Stichting NICE meldt 1.779 nieuwe ziekenhuisopnamen, 33 procent meer dan vorige week. Toen was er melding van 1.336 opnamen. Deze cijfers worden mogelijk nog aangevuld.

De GGD’s hebben deze week beter in kaart kunnen brengen waar positief geteste personen de besmetting hebben opgelopen. Via het bron- en contactonderzoek is van 21,8 procent van de bevestigde besmettingen deze week de zogeheten ‘setting’ achterhaald. Een week eerder gold dit voor 16,8 procent van de besmettingen. De meeste bekende besmettingen vinden nog steeds plaats in de thuissituatie (62 procent) en op het werk (12 procent). Bij 487 personen was de besmetting te herleiden naar school, of kinderopvang. Dat is 4 procent van de getraceerde besmettingen van deze week.

Het RIVM meldt vandaag 45 nieuwe sterfgevallen, het hoogste aantal meldingen sinds 15 mei. Er zijn deze week 185 personen overleden ten gevolge van het virus, de week ervoor waren dit er 150. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden, er is soms vertraging in de rapportages.

De Volkskrant laat in deze dagelijkse updates de netto toename zien (het verschil tussen vandaag en gisteren). Andere media proberen het aantal correcties dat het RIVM doorgeeft te benaderen, maar die zijn uit de dagelijkse data niet exact te bepalen.