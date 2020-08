Aantal coronabesmettingen verdubbeld: ‘Op den duur zou de zorg weer overbelast kunnen raken’

Drukte op straat in Groningen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM hoopt dat de trend van de afgelopen weken niet doorzet. ‘Dit is derde week op rij dat het aantal besmettingen toeneemt, een reden tot zorg, zeker ook omdat er meer ziekenhuisopnamen zijn.’

Het aantal gemelde coronabesmettingen is afgelopen week bijna verdubbeld naar 2.588 besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnamen stijgt, de sterftecijfers blijven laag. Minder Nederlanders laten zich testen, maar het deel van de coronatesten dat positief is stijgt. Het stijgende percentage positieve testen is voor het RIVM een indicatie dat er meer personen in Nederland besmet zijn. Van den Hof: ‘Wij gaan niet over de maatregelen, maar als de cijfers zich zo blijven ontwikkelen kan ik me voorstellen dat Den Haag gaat nadenken over de regels. Als deze trend zich doorzet zou de zorg op den duur weer overbelast kunnen raken. Ik hoop dat het niet te ver hoeft te komen voordat iedereen inziet dat de maatregelen toch echt nodig zijn.’

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid donderdag een persconferentie gaan houden. Rutte en De Jonge zullen dan ‘de algemene situatie duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen’.

De GGD’s hebben tussen 27 juli en 2 augustus 101.905 testen uitgevoerd. Dat zijn er bijna tienduizend minder dan een week eerder. Ondertussen steeg het percentage positieve testen van 1,1 naar 2,3 procent. In de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant, en Haaglanden, ligt het percentage positieve testen tussen de 3 en de 7 procent. Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, waar de afgelopen weken veel nieuwe besmettingen zijn gevonden, maken ze zich zorgen. Een woordvoerder van de regionale GGD benadrukt dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden: ‘Als dit niet gebeurt, zal de besmettingsgraad nog verder stijgen en neemt ook de druk op onze organisatie en bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen nog verder toe.’ De GGD-GHOR, de landelijke koepelorganisatie van de GGD’s wil de nieuwe cijfers eerst bestuderen en komt woensdag met een reactie.

Het aantal ziekenhuisopnamen is in een week tijd bijna verdubbeld, hoewel de cijfers nog steeds vele malen lager zijn dan begin april. De afgelopen week zijn er 44 coronapatiënten opgenomen, 21 meer dan de week ervoor. Van den Hof: ‘Veel ziekenhuispatiënten zijn ouder dan zestig. Hoewel er de afgelopen weken veel jongeren positief zijn getest, betekent dit dat het virus toch ook weer ouderen raakt.’ De sterftecijfers waren deze week lager, er overleden 6 personen waarbij covid-19 met een test is vastgesteld. Vorige week meldde het RIVM 9 sterfgevallen.

Ondanks de lage aantallen ziekenhuispatiënten en sterfgevallen maakt het RIVM zich zorgen. ‘We horen dat mensen steeds vaker niet mee willen werken aan bron- en contactonderzoek, en niet thuis blijven in afwachting van een testuitslag’, zegt Van den Hof. ‘We kunnen als het zo doorgaat het zicht op de verspreiding verliezen.’ Nu raken er veel jongeren besmet, maar ook bij vijftigers lopen de aantallen op. ‘Het lijkt er op dat de twintigers hun ouders besmetten, we moeten voorkomen dat het virus ook bij de generatie dáárboven terechtkomt.’

Covid-19-clusters

Van 30 procent van de besmette personen hebben de GGD’s kunnen traceren waar de besmetting is opgelopen. Nog steeds worden de meeste mensen besmet in de thuissituatie, maar het aantal besmettingen op feestjes, bij familie en op het werk neemt toe. Er zijn nu voor zover bekend 242 actieve covid-19 clusters in Nederland, groepen van 3 of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen. Dit zijn er 109 meer dan vorige week. De gemiddelde grootte van deze clusters was de afgelopen week 5,7 personen.

Van de 2.588 besmettingen zijn er 218 vastgesteld bij mensen die in de twee weken voor de test in het buitenland zijn geweest. De meeste reizigers die positief testen waren in Spanje, 49 personen. Daarna volgen Frankrijk met 35 reizigers, België met 33 en Duitsland met 19. Het is niet zeker of al deze reizigers het virus in het buitenland hebben opgelopen.