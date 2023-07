Aantal branden op grote vrachtschepen nam de afgelopen twintig jaar sterk toe, vaak door lithiumbatterij

Bluswerkzaamheden bij de Fremantle Highway boven Ameland. Beeld ANP

Het aantal keer dat er brand uitbrak op een groot vrachtschip, zoals in de nacht van dinsdag op woensdag bij Ameland, is sinds 2000 sterk toegenomen. Dat laat recent onderzoek van de Europese Maritieme Veiligheidsdienst (EMSA) zien. De dienst telde tussen 2011 en 2021 gemiddeld acht branden per jaar op containerschepen groter dan 500 tonnage. In de tien jaar ervoor waren dat er gemiddeld drie: een toename van 160 procent.

In 2021, het meest recente jaar in het onderzoek, waren er negen branden op containerschepen. Een groot deel van de branden werd veroorzaakt door drie typen vracht: chloorkalk, houtskool en lithiumbatterijen.

Ook op het schip in de Noordzee, de Fremantle Highway, lijkt een lithiumbatterij de oorzaak van de brand. De kustwacht vermoedt in ieder geval dat de brand is ontstaan in een accu in een van de 25 elektrische auto’s die het schip vervoerde.

De vraag vraag naar lithiumbatterijen, die ook veelvuldig worden gebruikt in mobiele telefoons, laptops en zonnepanelen, is enorm. Verzekeraars voorzien daarom een groeiend risico op scheepsbranden.

Brand is een van de meest voorkomende incidenten op zee, na falen van materieel en aanvaringen, volgens Allianz. In 2022 telde de verzekeraar ruim tweehonderd branden op alle schepen – dus niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersboten en passagiersschepen – groter dan 100 tonnage. Dat is een toename van 12 procent ten opzichte van 2021 (178 branden).

Vorig jaar gingen acht schepen verloren na een explosie of brand, waarmee het een van de meest voorkomende oorzaken is. Ook het aandeel schepen dat verloren ging door een explosie of brand nam de afgelopen jaren toe.