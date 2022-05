Aantal besmettingen met apenpokken in Nederland sinds vorige week verdubbeld tot 26 gevallen

De verschijnselen van apenpokken in een later stadium bij een patiënt in de Democratische Republiek Congo. Beeld AFP

Jarenlang doken apenpokken vooral op in Centraal- en West-Afrika, waar het virus van knaagdieren overspringt op de mens. In 2019 merkte een internationale groep onderzoekers al op dat het virus hier steeds meer begon rond te gaan, en waarschuwden ze dat het zich over de wereld zou kunnen verspreiden. Dat is inmiddels gebeurd.

Tien dagen geleden, op 20 mei, werd het eerste geval in Nederland vastgesteld. Afgelopen woensdag ging het om 12 gevallen, nu staat het totaal op 26. ‘Opvallend is dat bij het merendeel van deze mensen geen link met de gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dit betekent dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden’, aldus het RIVM.

Dit is opvallend omdat het virus voor zover bekend tamelijk moeizaam van mens tot mens overspringt. Veelal gebeurt dit bij nabij contact, via lichaamsvloeistoffen en opengebarsten blaasjes, of via aangeraakte voorwerpen, kleding of beddengoed. Bovendien zijn patiënten vooral besmettelijk als ze last hebben van de kenmerkende bulten, en die vallen nogal op. De aanname was daarom lange tijd dat het virus zou uitdoven zodra het in gebieden terechtkwam zonder de Afrikaanse knaagdieren waarin het normaal gesproken rondgaat.

Een deel van de Nederlandse besmettingen valt te herleiden naar een uitbraak op het Belgische fetisjevenement Darklands. Het gaat alleen om mannen, van wie het grootste deel wisselende seksuele contacten heeft gehad met andere mannen. Iedereen kan apenpokken krijgen, benadrukt het RIVM.

Vaccinatieprogramma stopgezet

Wie het virus oploopt krijgen in veel gevallen koorts, spierpijn en vermoeidheidsklachten. Daarna ontstaan bultjes op de huid, die veranderen in blaasjes. Veelal zitten deze rond de anus en de schaamstreek, maar ze komen ook voor op de rest van het lichaam, gezicht en in de mond.

Pas als alle blaasjes zijn uitgedroogd en de korstjes zijn afgevallen is de patiënt niet langer besmettelijk, een proces dat twee tot vier weken kan duren, aldus het RIVM. Wie positief test moet dan ook in isolatie tot de klachten over zijn. De GGD bekijkt per situatie of nauwe contacten, zoals gezinsleden en sekspartners, uit voorzorg in quarantaine moeten.

Dat het apenpokkenvirus zich kan verspreiden komt mede doordat het Nederlandse vaccinatieprogramma tegen de ‘gewone’ pokken in de jaren zeventig werd stopgezet. Deze overigens veel naardere ziekte was toen namelijk uitgeroeid. Wie voor 1974 is geboren, en dus het vaccin wel heeft gekregen, geniet nog bescherming tegen het apenpokkenvirus. Wie daarna is geboren niet.

De apenpokkenuitbraak zal naar verwachting van experts geenszins vergelijkbaar worden met de coronapandemie. Wel bestaat de vrees onder deskundigen dat de apenpokken in Europa endemisch kunnen worden, wat betekent dat het permanent aanwezig blijft onder de bevolking. Een extra zorg daarbij is dat het virus mogelijk zijn weg kan vinden naar Europese knaagdieren, zodat er een permanent virusreservoir ontstaat waarvandaan het met regelmaat over kan springen op mensen.