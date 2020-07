Aantal aspirant-studenten verpleegkunde stijgt opnieuw

Studenten verpleegkunde en medische hulpverlening tijdens een praktijkles op de Hogeschool Rotterdam. Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De aanwas van nieuwe verpleegkundigen is hard nodig. Nederland kampt al jaren met grote personeelstekorten in de zorg. De corona-uitbraak heeft bovendien een acuut tekort aan intensive care-verpleegkundigen blootgelegd.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) sloeg daarover eind juni alarm. Om een nieuwe coronagolf het hoofd te kunnen bieden, moeten volgens het netwerk voor 1 oktober duizenden nieuwe ic-verpleegkundigen worden opgeleid, geworven of verleid om meer uren te maken.

De groei in het aantal inschrijvingen voor de opleiding verpleegkundige verandert op de korte termijn echter niets aan het tekort. Een voltijdopleiding verpleegkunde duurt vier jaar, voor ic-verpleegkundigen komt daar nog een gespecialiseerde opleiding van achttien maanden bovenop.

Vooraanmeldingen

Het gaat bovendien om vooraanmeldingen, de definitieve inschrijfcijfers komen pas na de zomer. Omdat de aanmeldcijfers worden vergeleken met die van vorig jaar, geven ze volgens de Vereniging Hogescholen wel een beeld van de groei.

Of de extra interesse een gevolg is van het coronavirus en de daaruit voortgekomen maatschappelijke herwaardering van de zorg is niet duidelijk. Een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen wijst op het feit dat twee jaar geleden de numerus fixus voor de opleiding verpleegkunde op veel plekken is losgelaten.

Tot die tijd hanteerden veel hogescholen een studentenstop omdat met name ziekenhuizen te weinig stageplekken boden. Toen vorig jaar de numerus fixus werd opgeheven, steeg het aantal aanmeldingen ook al.

Maatschappelijke impact

Aan de Avans Hogeschool in Brabant stijgt het aantal aanmeldingen voor de opleiding verpleegkunde al langer, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen. ‘Ook voor we de numerus fixus loslieten nam de interesse toe.’ Was het aantal aanmeldingen vorig jaar nog 685, dit jaar zijn het er 834 – een stijging van ruim 20 procent.

De interesse in verpleegkunde is, denkt Ravensbergen, onderdeel van een bredere ontwikkeling. ‘We zien dat studenten de laatste jaren vaker kiezen voor een studie met maatschappelijke impact. Ook de interesse in de pabo stijgt.’

Dat ook dit jaar weer meer studenten zich aanmelden voor verpleegkunde is ‘goed nieuws voor de zorg’, zegt Ravensbergen. Toch is het probleem volgens haar er niet mee opgelost. ‘Er is veel uitval bij beginnende verpleegkundigen, dat moet ook aangepakt worden.’

De eerstejaars verpleegkundigen krijgen vanaf september deels online onderwijs. De praktijkvakken worden wel op school gegeven. Ravensbergen: ‘We zijn nu druk bezig nieuwe lokalen in te richten zodat de studenten genoeg afstand kunnen houden.’