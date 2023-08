In dit blog leest u het laatste nieuws over de crisis in de asielopvang.

Sinds een mislukte asieldeal leidde tot de val van het kabinet, dreigt in Den Haag stilstand in dit dossier.

Kabinet-Rutte IV voorzag voor dit jaar een explosieve toename in het aantal asielzoekers, maar die blijft tot nu toe uit.

Aantal asielverzoeken en nareizigers in eerste helft 2023 vergelijkbaar met vorig jaar In het tweede kwartaal van 2023 hebben 7,9 duizend mensen een eerste asielverzoek ingediend, ongeveer 600 meer dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal nareizigers lag dan weer lager: dit jaar waren het er 2,6 duizend, ten opzichte van 3,2 duizend vorig jaar. Vooral vanuit Syrië, Iran en Eritrea kwamen minder nareizende familieleden naar Nederland. De explosieve toename in het aantal asielaanvragen die het kabinet-Rutte IV voorzag, blijft tot dusverre uit. Grofweg zijn er het afgelopen halfjaar evenveel asielaanvragen gedaan als in de eerste helft van 2022. De drukste periode moet nog komen: doorgaans worden de meeste asielaanvragen ingediend van augustus tot en met november. De meeste asielaanvragen, ongeveer eenderde, zijn net als de afgelopen jaren afkomstig van Syriërs: in hun land woedt nog altijd een burgeroorlog. Daarna volgen Turken, Jemenieten en Eritreeërs. Van de nareizende familieleden is bijna driekwart Syrisch. Niels Waarlo Na de val van het kabinet ligt het asieldossier stil Stilstand dreigt in het asieldossier na de val van het kabinet. De Oosterhoutse burgemeester Mark Buijs en de Bredase wethouder Arjen van Drunen slaken een noodkreet over het lot van minderjarige asielzoekers. 'Opvang is één, maar hoe zorg je dat ze zich ontwikkelen?' Lees hier het interview van verslaggever Loes Reijmer. ANP - Buijs: 'Van der Burg doet zijn best om dingen geregeld te krijgen, maar wat er in de Tweede Kamer wordt geroepen over asielzoekers staat haaks op wat wij voor elkaar proberen te krijgen.'