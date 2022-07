Aantal asielaanvragen van alleenstaande minderjarigen is ruim verdubbeld, meldt IND

Opvangcentrum in Ter Apel. Beeld Sem van der Wal / ANP

In 2021 dienden 2.191 alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s) een asielaanvraag in, tegenover 985 in 2020. De nareis van familieleden is de voornaamste reden om asiel aan te vragen in Nederland, zo meldt de dienst in een voorlopig onderzoek. De meeste minderjarige asielzoekers komen bewust naar Nederland of worden vooruitgestuurd door hun ouders, omdat het beeld bestaat dat de wetgeving ten aanzien van amv’s hier minder streng is. Voor een klein deel van de amv’s geldt dat de reis Nederland geen eigen keuze was: zij zijn door mensensmokkelaars naar Nederland gebracht, zonder vooraf te weten waar ze naartoe gingen.

Het aantal asielaanvragen van alleenreizende kinderen onder de 12 jaar is in de afgelopen vier jaar zelfs verviervoudigd. In 2017 vroegen 51 kinderen onder de 12 jaar asiel aan in Nederland. In 2021 ging het om 199 kinderen. Met name de stijging van asielaanvragen in de jongste categorie amv’s noemt de IND ‘een zeer zorgwekkende ontwikkeling’. In deze zaken spelen mensensmokkelaars vaker een rol.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst vreest dat de werkdruk toeneemt door de explosieve stijging. Amv-zaken kosten doorgaans meer tijd en vergen meer onderzoek omdat het horen van kinderen gebonden is aan strengere regels. Daarnaast heeft staatssecretaris Eric van der Burg onlangs het IND-beleid ten aanzien van amv-zaken aangepast. Deze wijziging volgde na een uitspraak van de Raad van State in juni. Die stelde dat de IND meer onderzoek moet doen naar adequate opvang voordat een alleenstaande minderjarige asielzoeker, in het geval van een afwijzing, terug moet keren naar het land van herkomst.