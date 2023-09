Aantal alleenstaande minderjarigen in noodopvang in jaar bijna verdriedubbeld

Vluchtelingen komen aan bij het IND aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld Eva Plevier / ANP

De VN-organisatie die opkomt voor kinderen vindt de toename zorgelijk omdat de omstandigheden in de noodopvang vaak tekortschieten, met name voor deze groep kwetsbare kinderen. Ze krijgen nauwelijks begeleiding of toegang tot onderwijs en zorg, en raken in een sociaal isolement, omdat ze regelmatig moeten verhuizen.

Het gerechtshof Den Haag oordeelde in december vorig jaar dat de staat haar wettelijke verplichtingen jegens deze kinderen niet nakomt. In een eerder vonnis sprak de rechtbank uit dat kwetsbare asielzoekers recht hebben op een bed in de reguliere opvang in plaats van de (crisis)noodopvang, maar dat is volgens het gerechtshof niet mogelijk.

Het gerechtshof constateerde dat de staat zich ‘tot het uiterste’ inspant om de opvangcrisis te bezweren, maar dat die ‘niet tot het onmogelijke kan worden gehouden’. Ondanks die inspanningen is het aantal onbegeleide asielzoekers in de noodopvang hard gestegen, zo blijkt uit de cijfers die Unicef ophaalde bij het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid en Nidos, de organisatie die gaat over de begeleiding van amv’s.

- Beeld -

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Op 29 augustus vorig jaar zaten er 2.871 kinderen in de noodopvang, onder wie 680 amv’s. Op 28 augustus dit jaar waren die aantallen gegroeid tot 3.969 kinderen, onder wie 1.844 amv’s. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is plek voor 55 onbegeleide kinderen, maar verbleven er eind augustus 180.

Demissionair staatssecretaris van Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) noemde het toenemende aantal amv’s eerder al een grote zorg. De toename is volgens hem te verklaren uit het feit dat kinderen sneller aan de beurt komen in de asielprocedure en minder vaak teruggestuurd worden. Hij heeft eerder aan provincies gevraagd om woningen ter beschikking te stellen aan amv’s, maar dat leverde niets op.

In twaalf maanden 5.000 alleenstaande minderjarigen

Uit cijfers die persbureau ANP onlangs opvroeg bij het ministerie van Veiligheid en Justitie bleek dat er de afgelopen twaalf maanden vijfduizend amv’s naar Nederland zijn gekomen. De helft komt uit Syrië, een kwart uit Eritrea of Somalië.

‘Hoe goed deze kinderen worden begeleid en geholpen, verschilt per locatie en is erg onduidelijk, wat zeer zorgelijk is’, stelt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. ‘Deze kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben meteen goede begeleiding en veilige opvang nodig. Ze vallen door de druk op de asielopvang tussen wal en schip, met alle mogelijke gevolgen van dien.’

Naast reguliere locaties bestaat de asielketen uit noodopvang, in bijvoorbeeld evenementenhallen en leegstaande kantoren, en crisisnoodopvang, in bijvoorbeeld sporthallen. De cijfers van Unicef hebben alleen betrekking op kinderen in noodopvanglocaties. Hoeveel kinderen er in de crisisnoodopvang verblijven, waar de omstandigheden nog slechter zijn, weet niemand. Omdat er totaal geen zicht is op kinderen in de crisisnoodopvang, vreest de VN-kinderrechtenorganisatie dat zij slachtoffer kunnen worden van mensenhandel of uitbuiting.

Unicef pleit ervoor dat kinderen zo snel mogelijk een plek krijgen in reguliere, veilige en kleinschalige opvanglocaties, waar ze toegang hebben tot de noodzakelijke voorzieningen.