Aanstaande premier Boris Johnson wacht botsing met Iran door tankercrisis

De Stena Impero, een van de door Iran gekaapte Britse olietanker, op archiefbeeld. Beeld AP

Inmiddels is bekend geworden dat een Britse oorlogsbodem tien minuten te laat was om de inbeslagname van een van de tankers, de Stena Impero, te verijdelen. Net op tijd wist Iran de tanker in eigen wateren te loodsen.

Door zijn vrienden is Boris Johnson vergeleken met Ronald Reagan en net als de Amerikaanse president, die een antwoord moest vinden op de gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel, krijgt de aankomende premier te maken met een Iraanse crisis.

De kaping door Iran is wraak voor de inbeslagname, eerder deze maand, door de Britse marine van een Iraanse supertanker. In strijd met EU-sancties was deze met olie op weg naar het Syrië van Assad. Omdat de actie voor de kust van Gibraltar plaatsvond, tekende Spanje meteen protest aan.

In Teheran reageerden de ayatollah’s woedend. De Britse ambassadeur werd op het matje geroepen en Iran probeerde een tanker te kapen die met de Union Jack door ’s werelds drukste vaarroute voer. De Britse marine wist dat toen te voorkomen.

In juni waren er al twee olietankers aangevallen, wat volgens Het Witte Huis het werk van Iran was. Vorige week stuurde het Britse ministerie van Defensie een tweede fregat naar de regio, de HMS Duncan. De Stena Impero met haar 23-koppige bemanning ligt nu in de haven van Bandar Abbas.

Hoofdpijndossier

Het dreigt een hoofdpijndossier te worden voor Johnson, die reeds slechte ervaringen heeft met het regime in Teheran. Als minister van Buitenlandse Zaken heeft hij tevergeefs geprobeerd om Nazanin Zaghari-Ratcliffe vrij te krijgen, een Brits-Iraanse moeder die vanwege ‘spionage’ al drie jaar in een Iraanse cel zit.

Johnson maakte de situatie slechts erger met zijn bewering dat Zaghari-Ratcliffe in Iran was om journalistiek te doceren, terwijl ze op familiebezoek was. Haar man heeft onlangs een hongerstaking gehouden voor de Iraanse ambassade in Londen.

Johnson heeft nog niet gereageerd op de jongste tankercrisis. Eerder heeft hij gezegd Amerikaans militair ingrijpen niet te zullen steunen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, zoon van aan admiraal, moet diplomatiek overleg ‘ernstige gevolgen’ voorkomen. Donald Trump liet in een reactie weten de Britse bondgenoot bij te staan. De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn, die in het verleden heeft opgetreden op de Iraanse staatstelevisie, heeft de Iraanse actie ‘onacceptabel’ genoemd.

Volgens de Britse minister van Defensie Penny Mordaunt voer de Stena Impero in de wateren van Oman toen het door Iran werd tegengehouden en in beslag genomen. Tegen Sky News zei Mordaunt dat het om een ‘vijandige daad’ gaat.

Westerse landen als Duitsland en Frankrijk veroordelen de actie van Iran. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is ‘ernstig bezorgd’ over de inbeslagname en zegt dat het zaak is dat Iran de bemanning en het schip snel vrijlaat. ‘Nederland is solidair met de Britten.’