Aanstaand najaar nieuwe coronavaccinatie voor 60-plussers, risicogroepen en zorgmedewerkers

Mensen met verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop, bijvoorbeeld vanwege een afweerstoornis, krijgen de mogelijkheid om een prik te halen. Ook alle mensen van 60 jaar en ouder vallen in de risicogroep. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten zich laten vaccineren. Voor zwangere vrouwen is het vaccin het hele jaar door beschikbaar; zij krijgen de prik aangeboden in de 22ste week van hun zwangerschap.

De aankondiging van de nieuwe vaccinatieronde is in lijn met het advies dat de Gezondheidsraad vorige week naar buiten bracht. De prik biedt voor de risicogroepen een behoorlijke bescherming tegen het virus: wie net is gevaccineerd, is nog acht tot twaalf maanden voor 85 tot 95 procent beschermd tegen ernstige corona, schreef de raad.

Omdat de verwachting is dat het virus blijft circuleren en de bescherming van het vaccin naar verloop van tijd wat afneemt, is het belangrijk om risicogroepen te blijven vaccineren, schrijft het ministerie. Aan hen biedt een prik immers bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden door een besmetting met het coronavirus.

Kuipers vindt het niet nodig om de prik aan te bieden aan mensen die niet in de risicogroepen vallen, omdat zij doorgaans al goed beschermd zijn tegen het virus. ‘Dit komt door de combinatie van een doorgemaakte besmetting en/of vaccinatie en omdat de kans dat zij ernstig ziek worden relatief klein is’, aldus het ministerie.

Dominante variant

Wel blijft het wat de minister betreft in specifieke gevallen ook voor mensen buiten de risicogroep mogelijk om een coronavaccin te halen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als een gezinslid waarmee veel contact is meer kans heeft op een ernstig ziekteverloop.

De Gezondheidsraad adviseerde ook om ieder jaar opnieuw te kijken voor wie de prik nodig is. Het zou mogelijk net als de griepprik structureel aangeboden kunnen worden. Het is nog niet duidelijk of de herhaalprik ook volgend jaar wordt aangeboden, en zo ja, in welke vorm. De minister neemt later een besluit over ‘de eventuele inrichting van een jaarlijks vaccinatieprogramma’.

De bedoeling is dat mensen die daarvoor in aanmerking komen vaccins krijgen die aangepast zijn op de momenteel dominante variant van de omikronvariant, de zogenoemde subsoort XBB.1.5. Afhankelijk van de levering van die vaccins is het de bedoeling om in oktober te starten met de nieuwe prikronde.