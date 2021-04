Aanslagpleger Capitool was aanhanger van zwarte islamitische beweging Nation of Islam

Politie en militairen sluiten de weg af in Washington DC, op de achtergrond het Capitool. Beeld AFP

Enkele uren voor zijn daad postte Green een paar berichten op Instagram, waarin hij meldde dat hij ontslag had genomen, aan medische aandoeningen leed en geloofde dat de regering zijn geest wilde controleren. ‘De regering van de VS is de vijand nummer 1 van zwarte mensen!’, stond in een tekst in van een videobericht.

Volgens Green had hij zelf zwaar geleden onder acties die tegen hem gericht waren, vermoedelijk van de CIA en de FBI. ‘Ik heb geleden onder verschillende inbraken, gevallen van voedselvergiftiging, aanvallen, operaties in het ziekenhuis waarvoor ik geen toestemming had gegeven, controle van mijn geest’, schreef hij op Instagram.

Noah Green kwam uit Virginia en had een bachelorsdiploma in finance. Enkele weken geleden zou hij ontslag hebben genomen, ‘gedeeltelijk vanwege mijn aandoeningen, maar uiteindelijk omdat ik op zoek was naar een spirituele reis’, zoals hij op Facebook schreef. Die ‘reis’ was vooral geïnspireerd door de omstreden Nation of Islam, een islamitische beweging die strijdt voor zelfvoorziening door zwarte Amerikanen, en die geregeld in opspraak raakte door racisme, antisemitisme en homofobie.

Malcolm X

Louis Farrakhan, de leider van Nation of Islam, is ‘Jezus de Messias’, schreef Green. Farrakhan zou verantwoordelijk zijn voor Greens ‘spirituele ontwaken’. De historische figuur die Green het liefst had willen ontmoeten was Malcolm X, een charismatische voorman van Nation of Islam die in 1964 overigens met de beweging brak. Een jaar later werd hij vermoord door leden van de beweging.

Volgens Green was Farrakhan ‘hier om mij en de mensheid te redden, zelfs als ik daarvoor de dood onder ogen moet zien. Wees bereid je zelf te ontkennen en hem te volgen, pak je kruis op.’

De politie sprak vrijdag niet van een terroristische daad. Zij beschouwde de persoonlijke en psychische problemen van Green als een belangrijker motief dan zijn politieke en religieuze ideeën. De aanval van Green vestigde opnieuw de aandacht op de beveiliging van het Capitool. Na de bestorming van 6 januari werden de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd, maar de afgelopen weken werden zij weer enigszins versoepeld, waardoor auto’s weer dichter bij het Capitool konden komen. Door de actie van Noah Green zal de discussie over de beveiliging van het Amerikaanse parlement opnieuw oplaaien. ‘De aanval was een zorgwekkend teken dat het Capitool sinds 6 januari een magneet voor boze of gestoorde mensen is geworden’, schreef The New York Times.